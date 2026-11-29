東都大学野球秋季リーグ戦の個人タイトル表彰式が29日、東京都豊島区内で行われた。西武ドラフト1位の亜大・川尻啓人投手（4年＝高岡商）は1部リーグの最優秀投手賞… - 日刊スポーツ新聞社のニュースサイト、ニッカンスポーツ・コム（nikkansports.com）

東都大学野球秋季リーグ戦の個人タイトル表彰式が29日、東京都豊島区内で行われた。 西武ドラフト1位の亜大・ 川尻啓人 投手（4年＝高岡商）は1部リーグの最優秀投手賞、最優秀防御率、投手部門のベストナインを獲得した。

「4年間で最初で最後だったので、本当に最後にこういうタイトルを取れて、素直にうれしいです」。 明治神宮大会は準決勝で悔しい敗戦だったが、「リーグ戦優勝で終わったので、やり切ったというのはある。 もう悔いはない」と、すがすがしい表情を浮かべた。 西武は平良海馬投手がブルージェイズ、高橋光成投手がダイヤモンドバックスへの米移籍が決まったばかり。

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川尻は「聞いてみたいことがあったので、悲しい」と話したが、主力投手が2人も抜けることは、若手投手にとっては大きなチャンスだ。