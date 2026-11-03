西武高橋光成投手がFA権行使表明 12年のライオンズ生活に別れを告げる

西武の高橋光成投手が2日、本拠地ベルーナドームで海外FA権の行使を正式に表明。12年間のチームへの感謝と今後の野球人生への決意を語った。

2日、 西武ライオンズ の 高橋光成 投手（29）が本拠地 ベルーナドーム を訪れ、海外フリーエージェント（FA）権の行使を正式に表明した。集まった報道陣から申請書類を提出したかどうかという質問に対し、高橋投手は「はい」と簡潔に答え、球団を通じてコメントを発表した。この発表により、高橋投手が長く所属してきた西武との関係を整理し、新天地を模索する道が開かれた。

FA行使の理由と決意を語る高橋光成

高橋投手はコメントの中で、これまで大きなけがもなく1軍の舞台で投げ続けられたことへの感謝の気持ちを述べた。FA権の行使については、今後の野球人生を考え、自分がどうしたいのかという気持ちを大切にした結果、この決定に至ったと説明した。この言葉は、単なる移籍ではなく、自身のキャリアに対して真剣に向き合った上での選択であることを示している。

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球団からは「これまでライオンズのために投げてくれてありがとう」という温かい言葉をもらい、高橋投手は「素直にうれしかったです」と明かした。苦しい時期にも起用していただいたからこそ、今の自分があると思っていると強調し、チームへの深い感謝を表した。この感謝の気持ちは、彼が西武で過ごした期間の重みを如実に物語っている。

12年の西武生活とファンへの感謝

高橋投手は、ライオンズで過ごした12年間はいろいろなことがあり、あっという間だったと振り返った。チームの環境は1人1人の個性を尊重し、伸び伸びとプレーさせてもらえるものであった。その環境があったからこそ、自分の力を伸ばすことができたと感じていると述べた。このコメントは、クラブハウスやコーチ陣、スタッフに対する敬意も含んだものであった。

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ファンに対しては、良い時も悪い時も応援していただき、本当に感謝していると伝えた。特に9回にマウンドに上がるときには登場曲が流れ、「行ってこい」と背中を押してくれるような大きな歓声は、とても好きであり、強く印象に残っていると語った。これはファンと選手が一体となった瞬間の記憶であり、それが彼にとっての大きな力になっていたことが窺える。

苦難を乗り越え支援を受けた日々

1勝もできなかった年は、自分自身も苦しく、多くの方の期待に応えられなかったと感じていたと明かした。厳しい言葉もいただいたが、それ以上に「お前ならできる」「まだまだいける」と励ましていただいたことが、今も心に残っていると述べた。思うような結果が出ない時にも寄り添い、言葉をかけ続けてくださったことが、本当に心強かったと振り返った。

そうした皆さんの支えがあったからこそ、ここまで投げ続けることができたと結論づけた。最後に、本当に感謝している、ありがとうございましたと伝え、長いスパンでのファンや関係者へのねぎらいの言葉を終えた。この声明は、高橋投手のプロフェッショナリズムと人間性が強く反映されたものとなっている。今後も彼の活躍が注目される。