沖縄から世界へ。西武からポスティングシステムでメジャー移籍を目指していた平良海馬投手（27）がブルージェイズと5年

沖縄から世界へ。 西武からポスティングシステムでメジャー移籍を目指していた平良海馬投手（27）がブルージェイズと5年総額8000万ドル（約127億2000万円）で契約合意し、夢を実現させた。

日本選手のメジャー移籍時では歴代6位タイの大型契約となった。 今季は先発に再転向し、12勝5敗、防御率1・36で最優秀防御率に輝いた。 ポスティングを容認された際には「長い間、メジャーでプレーしたいという思いを持っていた」と話していた。 西武への譲渡金は1387万5000ドル（約22億円）。3年目終了後にオプトアウト（契約破棄）条項が付き、活躍次第でさらなる大型契約も狙える。

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ブ軍は昨秋のワールドシリーズでドジャースと第7戦までもつれる激闘を演じて敗れたが、今季はまさかの地区最下位に沈んだ。 大リーグ公式サイトはエース右腕シースに次ぐ先発2番手と予想し、イエサベージ、ソリアーノと先発4本柱の一角を担う巻き返しの救世主として、大きな期待が寄せられている。 目標は日本投手初のサイ・ヤング賞。

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「やっぱりサイ・ヤング賞というのは誰もが獲りたいと思っている。 そこに向けてやっていきたい」と語っており、受賞時の英語スピーチまで準備している。 メジャー移籍はゴールではない。 用意した言葉を披露するべく、新天地で腕を振る。