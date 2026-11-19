西武ライオンズの平良海馬投手が週明けにも渡米し、ニューヨーク・メッツなどとの移籍契約を最終調整に入る。12月1日のロックアウト前に合意を目指す。

西武ライオンズ のエース、 平良海馬 投手（27）が週明けにも美国へ渡航し、メジャーリーグベースボール（ MLB ）への移籍交渉を最終段階へ進める。ポスティングシステムを利用した渡米は、今オフの労使交渉の停滞によるロックアウトの可能性を踏まえ、緊急性を持って行われる。平良は現地ですぐにエージェントの スコット・ボラス 氏と対面し、残された数日間で移籍先を確定させる方針である。

平良の能力とエージェントの評価

スコット・ボラス氏をエージェントに迎えている平良海馬投手は、ネバダ州ラスベガスで行われた11日のGM会議に出席した際、ボラス氏から高い評価を受けている。ボラス氏は、平良が間違いなく先発ローテーションの上位を担える投手としての能力を持っていると公言し、複数の球団がすでに強い興味を示していることを明らかにしていた。オンラインでの面談を重ねてきた両者は、最終的な契約条件の調整のために直接顔を合わせる必要があると判断した。

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メッツとの緊迫した交渉進展

米紙ニューヨーク・ポストの敏腕記者であるジョン・ヘイマン氏によると、18日（日本時間19日）時点で、平良投手はニューヨーク・メッツと近くオンライン面談を行う予定であると報じられた。メッツ軍は、サイ・ヤング賞受賞左腕のジェイク・スクバル獲得に本腰を入れているものの、先発投手陣の補強が重要な課題となっている。平良の獲得に向け、球団側は積極的に動いており、最終的な交渉において有力な候補として浮上している。

シーズン結果と他球団の関心

平良海馬投手は今季、キャリアハイとなる12勝を挙げ、防御率1・36という圧倒的な数字で最優秀防御率賞のタイトルを獲得した。メジャーメディアは、メッツ以外にもヤンキース、ジャイアンツ、ホワイトソックス、パドレスなどを移籍先の有力候補として報道しており、市場での関心は非常に高い。20年の新人王を皮切りに、22年には最優秀中継ぎ投手賞、昨季には最多セーブのタイトルに輝いた実績もあり、そのポテンシャルは国際的に認知されている。

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ロックアウトと期限切れの危機

メジャーリーグ機構（MLB）と選手会との新労使協定交渉は難航しており、現協定が失効する12月1日（日本時間2日）が事実上の契約期限となる。この日までにロックアウトに突入することが確実視されており、その前に合意に達しないとプレーできないリスクがある。大リーグ機構は、ポスティングシステムで米移籍を目指す選手に対し、12月1日までに契約を完了させるよう要望を出している。西武に所属する平良にとって、これは期限のある競争となる。

次のステップと表彰式の影響

11月下旬にはNPBの表彰式ラッシュが控えているが、平良海馬投手は海を渡って直接交渉に臨む道を選んだ。14日に行われた自著の出版イベントでは、平良自身がサイ・ヤング賞のスピーチ原稿も用意しているなどと語り、長年の夢の実現に向けて強い意欲を示していた。ポスティングシステムの申請期間は11月1日から12月15日までで、手続き後に30球団に公示され、交渉期間は45日間となるが、ロックアウトの影響でスケジュールは大きく圧縮されている。平良の渡米は、日本時間2日の期限前に決着をつけるための最後の仕上げとなる。