西武の先輩であるエンゼルス・菊池に憧れ、7年間メジャーリーグ移籍を目指してきた高橋光成投手が、FA権を行使し再挑戦することを決意した。ドジャース、パドレスなどがいるナ・リーグ西地区での活躍を目指す。

西武の先輩であるエンゼルス・菊池に憧れ、19年の契約更改交渉で将来的な大リーグ移籍の希望を球団に伝えてから実に7年。 昨オフはポスティングシステムでの移籍を目指すも、契約に至らず断念した。

チームに残留したが「まだ諦めていないし、ここで諦めたら一番ダサい。 野球人生が終わったわけじゃない」。 FAで再挑戦、夢への扉を開いた。 今季のダ軍は86勝76敗でナ・リーグ西地区3位。

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大谷、山本、佐々木のドジャース、ダルビッシュ、松井のパドレスと同地区で、23年WBC日本代表のヌートバーと同僚となる。 先発4、5番手を争うとみられるが、9勝した今季は新たにシンカーと縦に大きく落ちるスライダーを習得。