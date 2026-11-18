1958年生まれ福岡出身の立花拓也コーチが、西武ライオンズで再び指導を務める。南郷キャンプ初日の徹底したバッティング練習と「打破」のスローガン下での若手育成の徹底ぶり。

西武ライオンズ の一員である 立花拓也 コーチは、1958年10月27日に福岡県で生まれ、1976年のドラフト会議で1位指名を受けクラウンライター（現 西武ライオンズ ）に入団した実績を持つ。

彼のプロ野球選手としての通算成績は1149試合に出場し、801安打を放ち、打率は2割6分2厘、51本塁打、33盗塁を記録している。1992年には阪神タイガースへ移籍し、1993年には台湾でプレーした後に現役を引退している。

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指導者としての多様な経験と現在の役割

現役引退後、立花コーチは1998年からダイエーホークス、オリックス・ブルーウェーブ、西武ライオンズ、ロッテオリオンズ、北海道日本ハムファイターズ、そして韓国などのチームでコーチ歴任を果たしている。2025年からは再び西武ライオンズで指導を務めることとなり、その豊富な経験が若手育成に活かされている。

身長179センチメートル、体重90キログラムの左投げ左打ちの選手だった立花コーチは、選手時代から指導者時代まで一貫して厳しい鍛錬を重視してきた。その姿勢は現在も変わっておらず、新シーズンに向けた準備においてチーム全体のレベルアップを牽引している。

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南郷キャンプ初日の徹底した練習風景

立花コーチが所属する西武ライオンズの南郷キャンプ初日、午前中から各所で汗が流される中、室内練習場でも徹底した練習が行われた。チームスローガンは「打破」であり、このスローガンはオフシーズンにおいても変わっていない。

チームが打ち勝つ体質になるように、若手選手たちは継続的に鍛錬を重ねている。12時を回った頃に「バッティング終了でーす」という声が響き渡り、練習の一区切りが示された。この音は、室内練習場で汗を流していた選手たちの注意を促す合図でもあった。

立花コーチの姿勢とチームメイトとの関係性

バッティング練習が終了した選手たちは、南郷名物の長い階段の上にある食堂へと向かった。しかし、若手選手たちは次々に立花コーチに「タチさん、ありがとうございました」と声をかけており、その指導への感謝の気持ちが伝わってくる。

立花コーチは鳥越裕介ヘッドコーチ（55）から「タチさん、行きましょう」と食堂へ誘われたが、「いや、俺はおにぎり持ってきたんだ」と返答し、一足先に食堂へ向かう姿勢を示した。このやり取りは、立花コーチの堅実で地に足の着いた生活習慣を垣間見させるエピソードである。

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記者との接点と選手指導の背景

気になる報道陣の視線を感じた立花コーチは、室内練習場の片隅にあるパイプイスに「ふう~」と声を出しながら腰を下ろした。そして、「おっ!ぅ」と記者の存在に気づいた瞬間、その厳しさと人間的な温かさが同時に感じられる瞬間でもあった。

このキャンプでの立花コーチの取り組みは、単なる技術指導にとどまらず、選手たちの精神面や生活習慣を含めたトータルな成長を促すものとなっている。1958年生まれのベテラン指導者の眼差しは、現在の若手選手たちにとって大きな力強い支えとなっている。

西武ライオンズは、立花コーチをはじめとする指導陣のサポートを受けながら、新シーズンに向けて着実に準備を進めている。選手たちが「打破」のスローガンのもと、自らの限界を打ち破るための努力を怠らない様子は、ファンや関係者にとって頼もしい光景である。