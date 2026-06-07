西武、延長12回の激戦を制す 上田投手のけん制が呼んだ逆転劇

西武ライオンズが中日ドラゴンズとの延長12回の試合を4対1で勝利し、貯金13で独走。延長11回に上田大河投手が2死満塁のピンチをけん制で切り抜け、直後に長谷川信哉が決勝ソロを放った。上田は打者にストライク0球で勝利投手となる珍しい記録も達成した。

西武ライオンズ は7日、本拠地メットライフドームで行われた中日ドラゴンズとの 交流戦 で、延長12回の熱戦の末、4対1で勝利を収めた。 この勝利で2連勝を飾り、貯金は今季最多を更新する13となった。

試合は投手戦の様相を呈し、両チームの先発投手が好投を見せる中、1対1のまま延長戦に突入。 延長11回、西武は2死満塁の大ピンチを迎えた。 投手の上田大河がマウンドに上がり、打者板山祐太郎に対して1ボールとした後、一塁走者の細川成也をけん制で刺すという鮮やかなプレーで窮地を脱した。 上田はこの試合で計5球を投じたが、打者に投げた球はすべてボール。

ストライクは一球もなかったにもかかわらず、勝利投手となった。 直後の12回表、先頭打者の長谷川信哉が決勝のソロホームランを放ち、試合を決めた。 西口文也監督は「練習の成果が出た。 去年も成功したプレーで、今年も同じようにできたのは大きい」と語り、チームの緻密さを誇った。

一方、中日の井上監督は「あってはならないプレー。 ランナーコーチも注意を払うべきだった」と悔しさをにじませた。 この勝利で西武はソフトバンクホークスに1ゲーム差の2位。 交流戦初優勝に向けて、ここ一番での強さを見せた。

チームはこの日、延長戦での集中力と守備の連係が光り、まさに団結力の勝利と言える。 上田投手は「運もあったと思いますが、チームが勝てて良かった。 ストライク0球で勝てたのはちょっと恥ずかしいので、次はちゃんと投げます」と笑顔で話した。 ファンからは「奇跡の勝利」と称賛の声が上がり、スタンドは大いに盛り上がった。

西武の今後の戦いに注目が集まる。 この試合のハイライトは、何と言っても上田のけん制劇と長谷川の一発だろう。 延長11回、2死満塁で打者にストライクを投げる前に、走者を刺すという珍しいシチュエーション。 その後の攻撃で長谷川が放ったソロホームランは、チームに勢いをもたらした。

西口監督は「あのけん制は計画通りだった。 みんなが周りをよく見ていた結果だ」と評価。 交流戦は残り試合も多いが、この勝利が勢いを加速させることは間違いない。 また、先発投手陣の頑張りも光った。

両チームの先発が7回以上を投げ、試合を作った。 西武の先発は6回1失点と好投し、救援陣もその後を繋いだ。 特に上田のピッチングは印象的で、打者にストライクを投げずに勝利投手となったのは、プロ野球でも極めて珍しいケースである。 データによれば、2010年以降では2例目だという。

この記録的な勝利は、西武ファンにとって忘れられないものとなるだろう。 チームは明日からの試合にも弾みをつけ、首位ソフトバンクとの差を縮めたいところだ。 監督も選手も一丸となり、交流戦優勝を目指す。 今後の西武の戦いから目が離せない





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西武ライオンズ プロ野球 交流戦 上田大河 逆転勝利

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