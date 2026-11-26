タレントの西村知美は26日、来年3月7日に東京・神田明神ホールで開催する40周年イヤーのファイナルライブ「西村知美 40th Anniversary Immersive Live～1986年からの手紙～」の詳細を発表した。3月にソロデビュー以来初となるソロライブを開催した約1年後の公演で、抽選で落選したファンへ向けた思いを込めて開催する。

タレント 西村知美 （55）が26日、来年3月7日に東京・ 神田明神ホール で、 40周年 イヤーのファイナルを飾る ライブ 「 西村知美 40th Anniversary Immersive Live～1986年からの手紙～」を開催すると発表した。

今年3月20日のデビュー記念日に38年ぶりとなるソロライブを都内で開催。 それから約1年後に迎えるファイナル公演だ。 西村は「デビュー40周年のこの1年、たくさんの“あなた”に会えました。3月のソロライブでは勇気を出してステージに立った私を、温かく迎えてくれて、本当にありがとうございます」とファンに感謝。

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「その一方で、抽選となったために、会場にお招きできなかった方もたくさんいらっしゃいました。 応募してくださったのにお会いできなかった皆さん、本当にごめんなさい」と抽選にもれたファンの心情をおもんぱかった。