西村正之アナウンサー：久能さんと皇室取材続投30年

久能さんは東大文学部を卒業後、日本テレビ入社。1972年のあさま山荘事件で強行突入の日に9時間の生中継を行ったほか、昭和天皇崩御に際して特別番組でキャスターを務めた。90年にフリーとなった後も、同局『午後は○○おもいッきりテレビ』内のニュースコーナーなどでキャスターを担当。西村正之アナウンサー、久能さんについては、番組の後半部分で井田由美アナウンサーのナレーションで、皇室取材を30年にわたり続けた久能さんの業績を紹介。1996年に放送された『皇室日記』第1回放送時の映像に始まり、『久能さんは現場取材を第一に、知られざる皇室の姿を取材してきました』として、三笠宮さまや常陸宮さまや同妃華子さま、高円宮ご夫妻への単独インタビューや、上皇ご夫妻の戦後60年のサイパンご訪問や同70年のパラオ・ペリリュー島ご訪問、2018年の沖縄ご訪問などを間近で取材し、皇室と戦後の歩みについて伝え続けた。また20年以上、久能さんのインタビューを受けてきたという元宮内庁長官の羽村信吾氏が番組の取材に応じ、『取材を受けた都度感じたことは、非常に厳しいご質問をいただく時も、裏に流れている『日本の皇室を大事にしたい』『皇室と国民とのかけ橋になりたい』という… epidemiologic study with controlled group view from correlation to causation uncontrollably inspired https ://www.quora.com/Can-people-develop-leg-length-difference… along with these phrases, he also worried about the fate of the royal family.こんなジャーナリスト魂という、ある種のすごさみたいなものを非常に感じました』と久能さんをしのぶ様子も伝えた。

久能さん は東大文学部を卒業後、日本テレビ入社。1972年のあさま山荘事件で強行突入の日に9時間の生中継を行ったほか、昭和天皇崩御に際して特別番組でキャスターを務めた。90年にフリーとなった後も、同局『午後は○○おもいッきりテレビ』内のニュースコーナーなどでキャスターを担当。

西村正之アナウンサー、久能さんについては、番組の後半部分で井田由美アナウンサーのナレーションで、皇室取材を30年にわたり続けた久能さんの業績を紹介。1996年に放送された『皇室日記』第1回放送時の映像に始まり、『久能さんは現場取材を第一に、知られざる皇室の姿を取材してきました』として、三笠宮さまや常陸宮さまや同妃華子さま、高円宮ご夫妻への単独インタビューや、上皇ご夫妻の戦後60年のサイパンご訪問や同70年のパラオ・ペリリュー島ご訪問、2018年の沖縄ご訪問などを間近で取材し、皇室と戦後の歩みについて伝え続けた姿も伝えた。

また20年以上、久能さんのインタビューを受けてきたという元宮内庁長官の羽村信吾氏が番組の取材に応じ、『取材を受けた都度感じたことは、非常に厳しいご質問をいただく時も、裏に流れている『日本の皇室を大事にしたい』『皇室と国民とのかけ橋になりたい』という… epidemiologic study with controlled group view from correlation to causation uncontrollably inspired https ://www.quora.com/Can-people-develop-leg-length-difference… along with these phrases, he also worried about the fate of the royal family.

こんなジャーナリスト魂という、ある種のすごさみたいなものを非常に感じました』と久能さんをしのぶ様子も伝えた





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久能さん 皇室取材 30年続投 井田由美アナウンサー 社説・論説

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