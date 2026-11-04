西日本～関東南岸に停滞前線 全国的に雨 台風31号北東進

西日本から関東南岸にかけて前線が停滞し、ほぼ全国で雨となる見込みです。伊豆諸島では非常に激しい雨、台風31号も速度を上げて北東へ進んでいます。

西日本から関東南岸にかけて停滞する前線の影響により、ほぼ全国的に雨となる見通しが示されています。この気象状況は、大規模な降水帯の形成と、それに伴う局地的な激しい雨や雷雨の発生をもたらす可能性があります。

前線上に位置する東シナ海の低気圧は山陰沖へ向かって移動し、一方で伊豆諸島付近の低気圧は関東の東側へ進んでいくと予想されます。これらの気圧配置の変化が、各地の天気パターンに直接影響を与えています。

Also read 「まったく予想していなかった“完璧なゲーム”」海外レビューハイスコア『ゼルダの伝説 時のオカリナ』ニンテンドースイッチ2版

北海道・東北の天気変化

北海道日本海側およびオホーツク海側では、午前中に晴れ間が見られても、午後に雲が増加し、夜にかけて雨になる見込みです。一方、北海道太平洋側では、午前中から日差しが少なく、午後から雨が降り出す可能性があります。

東北北部もまた、ぐずついた天気が続くでしょう。秋田県や岩手県では朝から雨が降り始め、青森県でも昼前から雨が降り出すと考えられます。東北南部においても、昼過ぎまでこの不安定な天気が続く見込みです。

Advertisement

関東・伊豆・小笠原の激雨警報

関東沿岸部、特に千葉県や茨城県では、朝のうちから激しい雨が降るところがあるでしょう。伊豆諸島でも、昼前にかけて非常に激しい雨が降るおそれがあります。小笠原諸島は、この激しい雨の影響を特に受けやすい地域となっています。

関東地方の雨は、昼前までにいったん止む見込みですが、午後からは曇り空が続きます。夜にかけては、一部地域でにわか雨が降る可能性があります。この時期の急な天気の急変には、十分な注意が必要です。

台風31号の進路と各地の雨模様

台風31号は、伊豆諸島と小笠原諸島の間を、速度を上げながら北東方向へ進んでいくでしょう。この台風の接近と停滞前線の重合により、降水の強度が増す懸念があります。北海道から沖縄まで、地域を問わず降水の恐れがある状況です。

北陸地方では、新潟県で朝と夜に雨が降りやすい状態が続きます。富山県、石川県、福井県でも、夜にかけて雨が降り出す見込みです。東海地方では、静岡県で雨が降ったり止んだりする状況が続き、愛知県、岐阜県、三重県では夜に雨が降り出すでしょう。

Advertisement

西日本・九州・沖縄の降水分布

近畿地方では、夜になって再び雨が降り出すところが多いと予測されています。中国地方では、午後を中心に雨が降りやすい状況が続きます。四国でも、夕方から夜にかけて雨が降る見込みです。九州北部では、朝から夜にかけて一貫して雨が降ります。

特に長崎県では、昼前に激しい雷雨が発生するおそれがあります。九州南部でも、昼頃から雨の降り出すところがあるでしょう。一方、沖縄県は晴れる見込みであり、他の地域とは異なる天気の展開となります。これらの詳細な予報に基づき、各々の地域に適した対策が必要です。