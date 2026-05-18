西方の姫騎士vs.東方の蛮族王、異世界婚姻譚開幕！

西方の姫騎士セラフィーナ・ド・ラヴィラントは、東方の蛮族征伐で蛮族に敗れ、捕虜となってしまう。しかし、蛮族王ヴェーオルとの結婚だった！熱烈に求婚されながらも、セラフィーナは強靱な意志で拒絶。しかし、異文化との接触、新たな出会い、そしてヴェーオルの素顔が、セラフィーナの心に変化を与えていき……!?姫騎士 vs. 蛮族王、元敵同士が紡ぐ異世界婚姻譚、開幕！

西方のイルドレン王国が東方の蛮族征伐に乗り出して数百年――。 王国最強と名高い‘ 姫騎士 ’セラフィーナ・ド・ラヴィラントは、熾烈を極める東方征伐にて蛮族に敗れ、捕虜となってしまう。 『…くっ、殺せ！

』敗北した女騎士に待ち受けるのは陵辱の日々。 ……ではなく、蛮族王ヴェーオルとの結婚だった！ 熱烈に求婚されながらも、セラフィーナは強靱な意志で拒絶。 しかし、異文化との接触、新たな出会い、そしてヴェーオルの素顔が、セラフィーナの心に変化を与えていき……!?

姫騎士 vs. 蛮族王、元敵同士が紡ぐ異世界婚姻譚、開幕!! 作品名姫騎士は蛮族の嫁放送形態TVアニメスケジュール2026年4月9日（木）～AT-X・TOKYOMXほかキャストセラフィーナ・ド・ラヴィラント：鈴代紗弓ヴェーオル：猪股慧士ツェツィ：菱川花菜アリッサ・マルシアス：豊崎愛生キマキ：富田美憂シディウス：神谷浩史ユファ：金元寿子ヴュフメーク：朝井彩加カルカ・ロト：小林裕介ニムハラ：久保ユリカヴァス：相馬康一グアス：菊池康弘バルハス：辻親八ナィレア：大地葉スタッフ原作：コトバノリアキ（講談社「別冊少年マガジン」連載）監督：田中孝行シリーズ構成：浅川美也メインキャラクターデザイン：菊池政芳キャラクターデザイン…西方のイルドレン王国が東方の蛮族征伐に乗り出して数百年――。

王国最強と名高い‘姫騎士’セラフィーナ・ド・ラヴィラントは、熾烈を極める東方征伐にて蛮族に敗れ、捕虜となってしまう。 『…くっ、殺せ！ 』敗北した女騎士に待ち受けるのは陵辱の日々。 ……ではなく、蛮族王ヴェーオルとの結婚だった！

熱烈に求婚されながらも、セラフィーナは強靱な意志で拒絶。 しかし、異文化との接触、新たな出会い、そしてヴェーオルの素顔が、セラフィーナの心に変化を与えていき……!? 姫騎士 vs. 蛮族王、元敵同士が紡ぐ異世界婚姻譚、開幕!





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