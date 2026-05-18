Head Topics

西方の姫騎士vs.東方の蛮族王、異世界婚姻譚開幕！

TVアニメ News

西方の姫騎士vs.東方の蛮族王、異世界婚姻譚開幕！
姫騎士蛮族
📆5/18/2026 12:28 PM
📰animatetimes
37 sec. here / 7 min. at publisher
📊News: 35% · Publisher: 51%

西方の姫騎士セラフィーナ・ド・ラヴィラントは、東方の蛮族征伐で蛮族に敗れ、捕虜となってしまう。しかし、蛮族王ヴェーオルとの結婚だった！熱烈に求婚されながらも、セラフィーナは強靱な意志で拒絶。しかし、異文化との接触、新たな出会い、そしてヴェーオルの素顔が、セラフィーナの心に変化を与えていき……!?姫騎士 vs. 蛮族王、元敵同士が紡ぐ異世界婚姻譚、開幕！

西方のイルドレン王国が東方の蛮族征伐に乗り出して数百年――。 王国最強と名高い‘ 姫騎士 ’セラフィーナ・ド・ラヴィラントは、熾烈を極める東方征伐にて蛮族に敗れ、捕虜となってしまう。 『…くっ、殺せ！

』敗北した女騎士に待ち受けるのは陵辱の日々。 ……ではなく、蛮族王ヴェーオルとの結婚だった！ 熱烈に求婚されながらも、セラフィーナは強靱な意志で拒絶。 しかし、異文化との接触、新たな出会い、そしてヴェーオルの素顔が、セラフィーナの心に変化を与えていき……!?

姫騎士 vs. 蛮族王、元敵同士が紡ぐ異世界婚姻譚、開幕!! 作品名姫騎士は蛮族の嫁放送形態TVアニメスケジュール2026年4月9日（木）～AT-X・TOKYOMXほかキャストセラフィーナ・ド・ラヴィラント：鈴代紗弓ヴェーオル：猪股慧士ツェツィ：菱川花菜アリッサ・マルシアス：豊崎愛生キマキ：富田美憂シディウス：神谷浩史ユファ：金元寿子ヴュフメーク：朝井彩加カルカ・ロト：小林裕介ニムハラ：久保ユリカヴァス：相馬康一グアス：菊池康弘バルハス：辻親八ナィレア：大地葉スタッフ原作：コトバノリアキ（講談社「別冊少年マガジン」連載）監督：田中孝行シリーズ構成：浅川美也メインキャラクターデザイン：菊池政芳キャラクターデザイン…西方のイルドレン王国が東方の蛮族征伐に乗り出して数百年――。

王国最強と名高い‘姫騎士’セラフィーナ・ド・ラヴィラントは、熾烈を極める東方征伐にて蛮族に敗れ、捕虜となってしまう。 『…くっ、殺せ！ 』敗北した女騎士に待ち受けるのは陵辱の日々。 ……ではなく、蛮族王ヴェーオルとの結婚だった！

熱烈に求婚されながらも、セラフィーナは強靱な意志で拒絶。 しかし、異文化との接触、新たな出会い、そしてヴェーオルの素顔が、セラフィーナの心に変化を与えていき……!? 姫騎士 vs. 蛮族王、元敵同士が紡ぐ異世界婚姻譚、開幕!

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

animatetimes /  🏆 118. in JP

姫騎士 蛮族 婚姻 異世界

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

リーズ・ユナイテッド対ブライトンの視聴方法とキックオフ時間。放送局とライブストリーム情報。リーズ・ユナイテッド対ブライトンの視聴方法とキックオフ時間。放送局とライブストリーム情報。プレミアリーグ「リーズ・ユナイテッド vs ブライトン」の試合情報。ライブ中継の視聴方法、キックオフ時間、負傷者情報、最近のチーム状態をまとめてお届け。
Read more »

全日本プロレスのチャンピオン・カーニバル２０２６、優勝決定戦で"北斗軍"大森北斗が解散へ全日本プロレスのチャンピオン・カーニバル２０２６、優勝決定戦で"北斗軍"大森北斗が解散へ全日本プロレスのチャンピオン・カーニバル２０２６は、大田区・ＥＢＡＲＡ ＷＡＶＥ アリーナで行われ、優勝決定戦が開催された。第３試合の"ＨＡＶＯＣ ｖｓ 北斗軍"６人タッグマッチで、ＨＡＶＯＣのザイオン、オデッセイ、芦野祥太郎と"北斗軍"大森北斗、他花師、愛澤ＮＯ．１が対戦。試合は、ザイオンがダイビングヘッドバットで大森を沈めた。試合後のリングで離脱した大森は、北斗軍を解散表明してしまった。
Read more »

人間 vs. 人型ロボ、より多く作業をこなせるのは？ 生配信で対決した結果…… 米企業人間 vs. 人型ロボ、より多く作業をこなせるのは？ 生配信で対決した結果…… 米企業人間と人型ロボット、どちらがより多く作業をこなせるのか――ロボット開発企業の米Figureは5月18日（日本時間）、このような勝負の様子を生配信した。
Read more »

Inter Miami vs Portland Timbers: Fans Silent Protest as Messi Shames Supporters, Heralding Rare VictoryInter Miami vs Portland Timbers: Fans Silent Protest as Messi Shames Supporters, Heralding Rare VictoryInternazionale di Miamiの勝利に際し、熱狂的なファンが沈黙の抗議を行い、ロッカールームに合流した。彼らは選手から敬意が欠けていると感じており、選手たちが試合後にスタンドに挨拶に来ず、ロッカールームへの直接通路に直行したと主張している。選手たちがファンに敬意を示さないことが原因とみられる。この日の時点で8度目のバロンダーロワール受賞者、ロッソニョ・メッシへのジェスチャーが不快な様子を示すと伝えられる。
Read more »



Render Time: 2026-05-18 15:38:37