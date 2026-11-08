西川周作40歳記録、浦和は2-2ドローで偉業達成

浦和レッズのGK西川周作が40歳で試合に出場したが、チームはFC東京に2-2の引き分けに終わった。西川は家族や先輩への感謝を語った。

浦和レッズ の正ゴールキーパーである 西川周作 は、今年6月に 40歳 を迎えたこのシーズンにおいても、不動の正GKとしてチームを守り続けている。しかし、節目となる試合で白星でフィナーレを迎えることはかなわなかった。浦和は後半のアディショナルタイムにMF 金子拓郎 が決勝ゴールを決め逆転に成功したが、試合終了直前の90分4秒にFW 武藤嘉紀 に同点ゴールを許し、2対2のドローという結果に終わった。

勝ちきれなかった悔しさと感謝

試合終了後、西川は率直な心境を「やっぱり勝ちきれなかったという悔しさが非常に強い」と明かした。40歳という節目の記録自体には満足せず、周囲からの支援を強く意識していたという。西川は「いつも通りの1試合と思いながら向かおうとは思っていたんですが、たくさんの方の応援もあって、多少意識してしまっている自分がいました」と振り返った。その上で、「これも応援してくれる方のおかげ。この試合数に満足することなく、1試合1試合の責任を持ってこれからも戦っていきたい」と力強く宣言した。

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家族と先輩たちの支え

長きにわたるキャリアを支えてきた最大の要因は、家族の存在である。西川は「僕一人じゃここまでプレーできなかった。若くして結婚して、本当に奥さんには一番感謝しています」と語りかけ、夫人への深い敬意を示した。特に、時には厳しい言葉を送り、嘘をつかず悪い部分を正直に指摘してくれる姿勢が、自身の精神面に大きな支えとなってきたという。さらに、子供たちが大人になったときにも記憶に残るよう、できるだけ長く現役でプレーし続ける姿を見せたいという、父親としての願いも語った。

西川の偉大なキャリアを語る上で欠かせないのが、歴代の恩師や先輩GKたちとの縁である。特に大分トリニータ時代に自身を抜擢したファンボ・カン氏に対しては、「人間性も教えてもらい、彼がいなければ若くしてデビューできていなかった」と感謝を述べた。また、広島時代の下田崇氏や、浦和での土田尚史氏、ジョアン・ミレッ氏との出会いにも言及し、偉大な先輩GKや素晴らしいコーチと出会えたからこそ「今の自分がある」と語った。記録の裏にある数々の縁に思いを馳せる姿も見られた。

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同世代の刺激と継続への意欲

西川を突き動かす原動力の一つには、同世代の選手たちの活躍がある。西川は「長友佑都だったり本田圭佑だったり、同世代の選手たちから刺激をもらっている」と挙げ、現在も現役を続ける名前を口にした。特に長友佑也がかつて語った「尖ってなんぼ」という姿勢に共感を示し、「年齢を重ねたから丸くなるのではなく、尖ってやっていくことで下もついてくる」とその重みを噛み締めた。

同日にJ1通算400試合出場を果たした、同じく40歳のGK東口順昭（ガンバ大阪）の名前にも触れた。西川は「彼らの活躍っていうのも僕の刺激になっている」と続け、互いに高め合う関係を維持していることを示した。西川は記録数の多さに安住することなく、常に1試合1試合への責任感を大切にし、同世代や後輩たちへの影響を意識しながら、今後もゴールキーパーとしての地位を守り続けていく考えだ。