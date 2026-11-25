ロッテの西川史礁外野手（23）が、NPB AWARDS 2026でパ・リーグ外野手部門のベストナインに初選出され、138票で2位となった。プロ2年目の今季は136試合に出場し、打率2割9分、8本塁打、53打点、155安打を記録した。

＜ NPB AWARDS 2026 supported byリポビタンD＞◇25日◇グランドプリンスホテル新高輪 ロッテ 西川史礁 外野手（23）が パ・リーグ の外野手部門で ベストナイン を初受賞した。

得票数はソフトバンク近藤に次いで、2位の138票だった。

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「素直にすごくうれしいですし、周りで支えてくださった球団の方、家族含め、そういう周りの方々のサポートがなければ、自分一人では取ることができなかったタイトル」と感謝した。 プロ2年目の今季は昨年の108試合を上回る136試合に出場。 打率2割9分、8本塁打、53打点。 オリックス西川に並ぶ最多安打となる155安打をマークした。

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昨年の新人王から2年連続でのアワード出席に「毎年ここに帰ってきたいという思いは変わらない。 変わったところでいうと、去年より一層、また帰ってきたいなという思いになりましたね」と来年の活躍も誓った。 新人の時から掲げる目標は首位打者。

「その他に今年は2桁本塁打打てなかったんで、まだまだ自分の満足いく数字じゃないです。 まだまだ伸びしろがあるということなんで、そこはプラスにとらえて、もっと成長できると思うんでやっていきたいなと思います」と見据えた。 野球最新ニュース