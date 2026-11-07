西山朋佳女流四冠が不戦敗謝罪 王座戦欠場し棋士編入へ

女性初のプロ棋士となる西山朋佳女流四冠が、王座戦予選の不戦敗を公式Xで謝罪。体調不良による欠場であり、来年4月の棋士編入を目指す現状を報告した。

将棋の 西山朋佳 女流四冠（白玲・清麗・女流名人・女流王将）は7日、自身の公式Xを更新し、体調不良により不戦敗となった試合について謝罪した。西山女流四冠は来年4月1日に女性初のプロ棋士となることが決まっている。

公式Xでの謝罪と体調不良の事実

西山女流四冠は5日に予定されていた第75期王座戦1次予選2回戦・宮田敦史七段戦への欠場を報告。この試合で体調不良のため不戦敗となったことを伝え、心よりお詫びを述べた。

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「このたびは、不戦敗となりましたこと、誠に申し訳ございません」と文章を開始し、対局を予定していた宮田七段への迷惑、そして対局を楽しみにしていた皆様や関係者へも謝意を示した。

西山女流四冠は今後の姿勢についても言及し、「今後も引き続き体調管理に努め、一局一局を大切に取り組んでまいりたいと思います」と続けた。自身の健康管理と、将棋への真摯な向き合い方を強調したものである。

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棋士編入権の獲得と対戦相手への配慮

西山女流四冠は10月、女流棋戦のタイトル「白玲」の通算5期保持によって棋士編入の権利を獲得していた。この権利を行使することを同26日に発表しており、その後の初の公式戦対局として注目を集めていた。

対戦相手の宮田敦史七段も5日、不戦勝決定後にXで反応を示していた。「本局は不戦勝となりました。西山さんにはゆっくり静養してほしいですね」とつづり、西山女流四冠の健康を気遣う姿勢を見せた。

ネット上の賛否と日本将棋連盟の対応

西山女流四冠の棋士編入については、ネット上を中心に賛否両論が巻き起こっていた。西山女流四冠本人を誹謗中傷するようなメッセージも多数寄せられたことが報じられている。

日本将棋連盟は26日、西山女流四冠が行った棋士編入発表会見で、こうした誹謗中傷メッセージは厳に慎むよう要請していた。連盟側は、意見は連盟に寄せるよう呼びかけ、議論の場を整える動きを見せている。

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西山女流四冠が女性初のプロ棋士としてデビューするのは来年4月1日である。今回の不戦敗謝罪を通じて、周囲への配慮と自身の決意を明確にした形となり、今後の将棋界における初の女性の棋士としての活躍が期待される。