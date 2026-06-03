西山は肌の弱さを公表「鏡も見たくない程の状態」

西山は肌の弱さを公表し、額や頬が赤くなった顔写真をアップした。自身の生活や症状について書き出し、原因不明のままだったが、冷却しながら一晩経つと症状は治まりつつあるようだと明かした。親交のあるタレント・梅宮アンナが同情し、自身も似たような症状を経験した声が集まった。

西山は「コレが私の 肌の弱さ です。 たった一晩寝て起きて、鏡を見たくない程の状態になります」と書き出し、額や頬が赤くなった顔写真をアップ。

「久々だったな 過去一ひどかったな」と明かした。 いつもと変わらない生活を送っており、食事や疲労、ホルモンの乱れや胃腸の不調などを振り返ったが原因不明とし、「『何かに反応したアレルギーですね』と言われても、『何か』を探るために試すことも怖くてできず」と打ち明けた。 看護師の友人のアドバイスから、冷却しながら一晩経つと症状は治まりつつあるようで、公表した理由については「わざわざ見せるものでは無いけど、肌の弱さや自身の状態に悩んで、今日は鏡も見たくない方に寄り添うことはできるのではないかと思ったので残します」とつづった。

この投稿を受け、親交のあるタレント・梅宮アンナが「まきちゃん可哀想に」と同情。 自身はまつ毛のエクステに使用する接着剤が原因で腫れ上がったといい、「原因追及までに、一年かかりました」とも。

「血液検査とか一度やってみたらいいかも。。 お大事に」と気づかった。 また他に「私も似たような症状でした。 皮膚科では、しゅさ、と診断されました」「私、リアルタイムです」「私も似たようなのなりました」「私は紫外線アレルギーで、顔、両手、デコルテ、首がこうなります」「辛いですよね」「お大事にね」などの声が集まった





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