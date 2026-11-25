米陸軍の内部監査機関は、西太平洋で中国との戦争が発生した場合、ハワイの基地から部隊を計画通り迅速に展開できない可能性があると懸念している。CNNが情報公開法に基づき入手した報告書で明らかになった。

4月にまとめられた陸軍監査局の報告書は、「対処されていないインフラや装備の問題」に加え、ハワイからの部隊展開を支援する任務を負った「野戦支援大隊」の責任範囲をめぐる管理上の混乱を指摘した。

監査担当者は、陸軍部隊が「予告なしの緊急事態やその他の実任務において、ハワイから効果的に展開できない」リスクがあると結論づけた。 ハワイは米軍の対太平洋戦争計画において極めて重要な役割を担っている。 同地には約4万7000人の現役兵士が駐留しており、その中には第25歩兵師団、米陸軍太平洋司令部、および米インド太平洋軍（旧太平洋軍）などが含まれる。 米国の戦略立案者らは、ハワイを「沈まない」比較的安全な拠点とみなしている。

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中国は多数のミサイルを保有しており、アジア大陸に近い米軍や同盟国の基地は脅威にさらされているが、ハワイを経由すれば、そこから西太平洋へと部隊や装備を送り込むことが可能となるからだ。 異例なこととして、監査担当者は、米陸軍太平洋司令部の幹部がこの調査を要請したと記している。 その理由は、「米陸軍ハワイ駐屯地（USAGハワイ）が、戦力投射の拠点として機能する能力について、同司令部の指導部が確信を持てなかったため」だという。

同司令部の報道官はCNNに対し、今回の監査によって「ハワイにある多機能展開支援施設において、部隊移動支援に強化すべき余地があることが明らかになった」と認めた。 超党派のシンクタンク「インド太平洋安全保障研究所」の防衛戦略専門家マイケル・マザ氏は、CNNのインタビューに答え、米国の戦争計画におけるハワイの重要性を強調。

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「（ハワイに駐留する）第25歩兵師団は、この地域へ展開することを想定した、最も前方に位置する陸軍部隊だ」とした上で、ハワイでの展開プロセスに遅延や破綻（はたん）が生じた場合、ジャングル戦に特化した同師団の不在は、西太平洋における「陸軍の戦闘態勢」に影響を及ぼすだろうと論じた。 米太平洋陸軍（USARPAC）の広報担当者は、「とりわけインド太平洋地域に関しては、広大な領域と距離がもたらす困難な制約を考慮し、即応態勢や戦闘力を投射する能力を常に評価している」と説明。

司令部として「世界各地で不測の事態が発生した際の要求に応えるべく、万全の備えを維持している」と付け加えた。 マザ氏によれば、米国はこれまで、米本土から太平洋戦域へあらゆる物資や人員を輸送する際、「ごく少数の大規模な拠点に依存する」計画を立ててきた。 こうした拠点にはハワイ、グアム、そして日本国内の基地などが含まれる。 マザ氏は、中国が弾道ミサイルや極超音速ミサイルに投資し、海軍力を増強していることを受け、米国の戦略立案者たちは「より広範囲に戦力を分散配置する方向へ舵を切っている」と指摘した。

これにより、万が一戦争が勃発した場合、中国側にとって標的の特定がより困難になる。 また中国は、専門家が「接近阻止・領域拒否（A2/AD）」と呼ぶ戦略も展開している。 これは対艦・対空ミサイルを駆使して、米軍が西太平洋の島嶼（とうしょ）部へ強行突入せざるを得ない状況を作り出し、さらに現地に到達した後も絶えずミサイル攻撃への防衛を強いられるようにすることを狙ったものだ。 米陸軍も、それまでは艦船に積み込まれていた装備を同地域内の「戦略的に重要な陸上の拠点」へと分散配置している。

これは迅速に展開した部隊が、主要装備を到着時に受け取れるようにするための措置だという。