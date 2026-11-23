LAN内のデバイスにAI処理を割り振れるNVIDIA製ツール「NVIDIA Personal AI Router(PAIR)」について、テクノロジーメディアのLTT Labsがレビューを行い、使用感や課題について考察しています。

PAIRはクラスタリング機能だけではなく単一のマシンでも動作させることができ、新規ユーザーにとって導入しやすくなっています。 PAIRはGUIまたはTUIとして実行され、自分自身は推論エンジンではないものの、システム上にあるllama.cpp・LM Studio・Ollamaなどの推論エンジンを管理します。

PAIRインターフェースから推論エンジンのインストール・有効/無効化・モデルのダウンロード/ロードまでをすべて行うことができるため、経験の浅いユーザーに使いやすさを提供します。 PAIRの基本的な仕組みは、LM StudioのようなLLMエンジンに対するプロキシとして機能することです。

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PAIRを使用しない場合はLM Studioはポート1234に割り当てられ、「0.0.0.0」にバインドされるためローカルネットワーク上のどのデバイスからもLLMリクエストにアクセスでき、どのエージェント/ハーネスもLM Studioで実行されているモデルに直接アクセスできます。 PAIRがLM Studioを実行する場合はLM Studioはポート1235をリッスンしローカルデバイスからのループバックリクエストのみを受け付けるようになり、一方PAIRはポート1234を引き継ぎ、ローカルネットワーク上のどのデバイスからのトラフィックもリッスンするよう「0.0.0.0」にバインドされます。

この仕組みにより、ローカルデバイス上のクライアントアプリケーションはポート1235またはポート1234のいずれかにリクエストを送信できます。 PAIRのルーティングの仕組みは、リクエストが来ると要求されたモデルを公開しているノードのリストを生成し、PAIRのスケジューラが優先順位を付けるというものです。 ノードがリクエストを処理できなかった場合、リストを下に移動して次のノードにタスクを割り当てます。

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スケジューラの優先順位は現在のジョブ数とGPU使用率（0～3のスケール）のみに影響され、リクエストサイズ・複雑さ・ノードの計算速度は影響を与えません。 PAIRのルーティングに関する大きな問題点に、リクエストが最初に送信されたマシンに留まるため、そのマシンが遅かったり他のマシンが空いたりしても待機中のワークを移動できないことが挙げられます。

リクエストの流れが安定している場合は後から来るリクエストがアイドル状態のマシンに送られるため影響はあまりありませんが、エージェントが作業を行う場合にアクティビティが急増することがあります。 NVIDIA PAIRチームはこの問題を認識しており対応に取り組んでいるものの、バージョン1.0.0では最適とは言えない結果が生じる可能性があります。

Qwen3.8 27を使用してテストを行った結果、単一の強力なマシンではタスクを迅速に完了できるものの、PAIRを介した分散処理では、特にコンピューティング能力の異なるノードが混在する場合にルーティングの効率性が低下する状況が見られました。 具体的には、低能力のRTX Spark搭載ノートPCが大部分のタスクを受け取り高性能なPro 6000搭載PCやMac Studioがアイドル状態になる状況がありました。 もし適切なロードバランシングがあったならばプロセスを高速化できたはずです。