日本企業のたとえ小さな取り組みでも、メディアが広く伝えれば、共感を生み、新たなアイデアにつながり、社会課題の解決に近づいていく――。そうした「発信と共創の場」をつくることをミッションに、ニューズウィー

日本企業のたとえ小さな取り組みでも、メディアが広く伝えれば、共感を生み、新たなアイデアにつながり、社会課題の解決に近づいていく――。 そうした「発信と共創の場」をつくることをミッションに、ニューズウィーク日本版は2023年春、「SDGsアワード」を立ち上げました。 2026年、私たちはこの想いをさらに深化させ、ビジネスと社会貢献の融合により強くフォーカスするため、名称を新たに、ニューズウィーク日本版「サステナビリティアワード」として、第4回のプロジェクトを始動しました。

OECD（経済協力開発機構）の2024年報告書は、追加的な政策措置が講じられない場合、世界のプラスチック生産・使用量が2020年の4億3500万トンから2040年には7億3600万トンへ増加し、使用量に占める再生プラスチックの割合は6％にとどまると予測している。 プラスチックの資源循環を進めるには、再生材の供給と需要の双方を拡大することが重要だ。esaは2022年創業の環境技術のスタートアップ企業だ。

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独自技術「esa method」を軸に、従来は焼却されたり埋め立て処分されることが多かった複合プラスチックを新たな素材へと生まれ変わらせている。 融点や流動性が異なる複数の素材が組み合わされている複合プラスチックは、再生しても品質を安定させることが難しい。

だがesa methodを用いれば、独自開発の特殊スクリューによる混練と、圧力と温度の精密制御の組み合わせにより、高品質な再生ペレットに転換することができる。2026年には、結城工場（茨城県）で複合プラスチックのマテリアルリサイクルに特化した「Yuki Circular Factory」を本格稼働し、技術開発・実証から量産・社会実装へと事業フェーズを進めている。 もっとも、独自の再生技術とそこから生まれた再生ペレットの価値は当初はなかなか理解されなかった。

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ペットボトルのような単一素材のリサイクルと異なり、複合プラスチックを再生した事例はまだ少ない。 企業からは「品質は安定するのか」「既存設備で成形できるのか」といった不安や疑問の声が多く寄せられた。 そこで同社は、再生ペレットを使った製品の試作品をつくり、用途を具体的に提示するところまで踏み込んだ。 実際に使える形を示して初めて、廃棄物は資源として認識されるようになる――。

「この経験は、現在の『再生から用途開発まで一貫して支援する』という事業姿勢につながっています」と代表取締役社長の黒川周子氏は語る。