株式会社commissure代表取締役CTO堀江新が、フィジカルAI時代の「ネオ・ロボットSIer」を提示株式会社commissure（本社：東京都目黒区、代表取締役CEO：溝橋正輝、以下「commiss…

代表取締役CTO堀江新が、フィジカルAI時代の「ネオ・ロボットSIer」を提示 株式会社commissure（本社：東京都目黒区、代表取締役CEO：溝橋正輝、以下「commissure」）は、2026年12月3日（木）、インテックス大阪で開催されるロボット専門展示会「RoboNext2026」で、一般社団法人日本ロボットシステムインテグレータ協会（以下、SIer協会）の特別セミナー「SIer Next ～新しい時代のSIerの形を考える～」（セミナー番号：B-07）に、代表取締役CTOの堀江新が登壇することをお知らせします。

本講演では、フィジカルAIの進化を背景に、学術最前線の知見を取り込むスタートアップと、現場に根ざしたロボットSIerの共創を通じて、これまで自動化が難しかった領域を広げる「ネオ・ロボットSIer」のあり方を議論します。 本セミナーは、SIer協会の特別セミナーです。 AI技術の発展と国の「AIロボティクス戦略」を背景に、産業用ロボットのシステムインテグレーションに豊富な経験を持つ伝統的なSIer企業と、ITやAIに強みを持つ新たなSIer企業が、それぞれの視点から新しい時代のSIerの形を語り、パネルディスカッションを行います。

Advertisement

フィジカルAIはモデル・データ収集・シミュレーション等のすべてが加速度的に進化しており、従来の延長だけでは取り残されてしまう局面にあります。 一方で、現場に入り込み課題をエンジニアの言語で解きほぐす力（いま注目されるFDE的役割）を持つのは日本のロボットSIerだけです。