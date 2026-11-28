こんにちは、山本です。今日は最近チョイと増えてきた梅田の会社でお留守番のパッチパチ。ではでは、行ってみましょうか♪

さて、つい最近のこと。 この夏から秋にかけての謎の体調不良もありまして、今年初めて人間ドックなるものを受けてみようかな、という気になりました。 もうええ年ですから、会社の補助も受けられるといいますし、思い立ったが何とやら…。

早速、受け付けをしようと思ったのですが、その申請するフォーマットへのログインができない。 ＩＤ＆パスワードに何か不備があったのか。 問い合わせをしようと思ったのですが、その後に仕事で急きょ忙しくなり、そのまま忘れ、現在も受け付けできないまま。 このまま、ほったらかしになるのではないか、自分の大ざっぱな性格を警戒していますが…。

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最近、サイバー攻撃などが頻発している影響か、パスワードを変えようというメッセージが多くて、多くて…。 しかも、英大文字、小文字を織り交ぜて、みたいな感じで、分かりやすい並びにすると、「それは、既に使われています」みたいな。 本来は〇〇のパスワードは△△とか、紙なりにまとめた方がいいんでしょうけど、書いたとて、どこかにいったりすることも多くて…。 すべて、自分が悪いんですけど、複雑＆多彩なパスワードはホントに困る。