福岡市西区の駅近くの駐輪場で起きた刺殺事件で、死亡した石川嘉章さん（70）の上半身に多数の傷があったことが26日、捜査関係者への取材で分かった。福岡県警は強い… - 日刊スポーツ新聞社のニュースサイト、ニッカンスポーツ・コム（nikkansports.com）

福岡市西区の駅近くの駐輪場で起きた刺殺事件で、死亡した石川嘉章さん（70）の上半身に多数の傷があったことが26日、捜査関係者への取材で分かった。 福岡県警は強い殺意があったとみている。

現場から逃走した男が近くの商業施設に出入りした前後で服装が変わっていたことも新たに判明。 県警は逃走した男と特徴がよく似た男を別の暴行容疑で逮捕しており、刺殺事件との関連を捜査している。25日午後0時25分ごろ、JR九大学研都市駅近くの駐輪場で「人が刺された」と110番があり、駐輪場管理の仕事をしていた石川さんが血まみれの状態で見つかった。 男が現場から逃走。 捜査関係者によると、防犯カメラの映像から、男が着ていた黒い服が、「イオンモール福岡伊都」を出る時には茶色の上着に変わっていたという。

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施設内で服を入手し、着替えた可能性があるとみて調べる。 館内にいた約700人が一時避難した。 県警は午後3時ごろ、福岡市東区のJR香椎駅付近の路上で特徴が似た男を発見。 刺殺事件が発生する前の同日午前、福岡市地下鉄西新駅で駅員を殴ったとして、暴行の疑いで、男を逮捕した。