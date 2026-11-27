犯罪被害者を支援する団体のうち、全国被害者支援ネットワークに加盟するおよそ3割の収支が「赤字」状態にある。相談員らには専門性が要求されるが、各団体の財政基盤は盤石とはいえず、技能を継承する若手職員の雇用が難しい。非正規やボランティアの職員…

犯罪被害者を支援する団体のうち、全国被害者支援ネットワークに加盟するおよそ3割の収支が「赤字」状態にある。 相談員らには専門性が要求されるが、各団体の財政基盤は盤石とはいえず、技能を継承する若手職員の雇用が難しい。

非正規やボランティアの職員が大半を占めており、現場は先細りに危機感を募らせている。 東京都千代田区のビル2階に入る公益社団法人被害者支援都民センター。 人目を気にする相談希望者に配慮し、エレベーターを降りると、廊下から直接、誰にも会わずに面談室に向かえるようになっている。 壁の色や照明の明るさにも気を配り、相談者が落ち着いて話を切り出せるような環境を整えている。

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都民センターは平成12年に設立された。 被害者や遺族らから電話や対面での相談に応じるほか、警察や裁判所での手続きに付き添うなど幅広くサポートに当たる。 相談支援件数は設立以来増加傾向が続いており、令和7年度には7912件に上った。 収入1.5億円も支出は1.6億円 東京にある都民センターは各地の団体に比べて財政規模が大きいが、それでも懐事情は厳しい。7年度の収支は収入が約1億5000万円だったのに対し、支出は約1億6000万円と赤字状態だった。