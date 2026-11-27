山善は27日、「衣類が4日分収納できる防災バッグ」を12月下旬に全国で発売すると発表した。神戸市の松蔭中学校・高等学校の生徒と共同で開発した。阪神大震災を経験した神戸の防災教育を商品開発に生かし、避難生活でも清潔に過ごせるようにする。12月下旬から自社の電子商取引（EC）サイトや全国のホームセンターなどで販売する。参考価格は1万980円。防災バッグには衛生用品などを詰め込んでおり、1年間で1万

山善は27日、「衣類が4日分収納できる防災バッグ」を12月下旬に全国で発売すると発表した。 神戸市の松蔭中学校・高等学校の生徒と共同で開発した。 阪神大震災を経験した神戸の防災教育を商品開発に生かし、避難生活でも清潔に過ごせるようにする。4日分の衣類を収納できる圧縮袋をリュックに外付けできるようにした。

底部には靴の収納スペースを設けたほか、水を使わずに頭や体、口腔内をケアできる用品や、洗濯に使える折り畳みバケツもそろえた。 いずれも生徒のアイデアをもとに採用した。 同校は2020年から、山善が16年に発売した「防災バッグ30」を教材に、「何か1つ追加するなら何を入れるか」を考える防災授業を続けてきた。21年に同校から山善に連絡し、25年には山善が出張授業を実施。 授業を通じて生徒から防災グッズの案を募り、集まった約90件の提案から4つを今回の商品に採用した。

Advertisement

生徒からは避難生活の衛生面に着目した提案が相次いだ。 中学2年生の中村明さんはロングスカートが着替えや防寒に使えることに着目し、かさばる衣類を持ち運べる圧縮袋の採用につながった。 高校1年生のツニャカオ花恋さんによるレインシューズカバーの提案は、靴の収納スペースを設けるきっかけとなった。 橋井さんは「幼い頃から神戸で震災の歴史や防災を学んできた。