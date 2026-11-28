人間と社会の未来、とりわけ気候、人口、AIといった今後の「変化圧」からファッションを考えれば、課題（夢）とコンテクストが見えてくるはずだ──安宅和人があざやかに提示する、“風の谷”の衣という希望。

ぼくらは暑さ寒さに弱い。 怪我もする。 裸では生きにくい。 そして、社会的なまなざしを気にする。

自分が何者であるかを表したい。 大きく変わったのは、身体の外側にまとっている文明の層のほうだ。

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「衣」とは、身体にいちばん近い文明システムなのである。 こういう装いでは、服の形や色と同じくらい、小さなものが目を引く。 胸元の徽章一つで、その人の所属がわかることがある。 同じ上着でも、ボタンを光る金属にするか、布でくるむかで、随分と印象が変わる。