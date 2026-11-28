シャルケが、クラブ内の状況を一気に悪化させかねない痛烈な打撃を受けた。パーダーボルンに1-8で惨敗を喫し、守備の崩壊が露わになった一戦で

シャルケが、クラブ内の状況を一気に悪化させかねない痛烈な打撃を受けた。 パーダーボルン に1-8で惨敗を喫し、守備の崩壊が露わになった一戦で、チームが危機から抜け出せるのかという疑念が再び高まっている。12月6日には、宿敵ボルシア・ドルトムントとの注目の一戦を数日後に控えている。

パーダーボルンは相手の崩壊につけ込んで試合を支配し、大差での勝利を収めた。 この敗戦により、ミロン・ムスリッチ監督率いるコーチングスタッフへの重圧はさらに増した。 ムスリッチ監督は試合前に勝利への意欲を示していたが、チームのパフォーマンスはその発言とはかけ離れたもので、ホームチームに太刀打ちできない無力さが明らかになった。39分にはステファノ・マリノがシュテフェン・ティッゲスのパスを生かしてリードを広げ、さらに前半アディショナルタイム4分にも同選手が3点目を挙げた。

Advertisement

シャルケにもハーフタイム前に点差を縮めるチャンスはあった。5試合ぶりに先発出場したジェコが決定機を逃し、その2分後にはアダモも好機を逸した。 チームは3点のビハインドを背負ってロッカールームへ引き揚げることとなり、攻撃面での決定力低下も鮮明になった。 シャルケは開幕から11節でわずか6得点にとどまっている。