米連邦通信委員会（FCC）は11月25日（現地時間）、米SpaceXがAIの計算処理を担う衛星を最大100万基打ち上げ、宇宙に大規模なデータセンターを構築する計画を条件付きで認可した。

SpaceXは1月、「Starmind」と呼ぶ衛星群の打ち上げと運用をFCCに申請した。 認可を維持するには、2033年11月までに最初の1基を所定の軌道で稼働させ、その後も段階的に配備を進め、2040年11月までに100万基すべてを稼働させる必要がある。

また、高度600kmを超える軌道に衛星を配備するには、スペースデブリ（宇宙ごみ）対策の最終計画を盛り込んだ変更申請を事前に提出しなければならない。 衛星の打ち上げを追跡している天体物理学者のジョナサン・マクダウェル氏は、FCCには「こうした計画が持ち上がったとき、本当に安全なのかを問う責任がある」と指摘。 今回はその責任を放棄したも同然だとCNETに語った。

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「白紙委任のようなものです。 打ち上げられるだけ打ち上げて、何が起きるか見てみよう、というわけです。 FCCは判断を誤ったと思います」 宇宙にデータセンターを建設するというアイデアは、SpaceXの最高経営責任者（CEO）を務めるイーロン・マスク氏が長年温めてきたものだ。6月の新規株式公開（IPO）に先立ち、投資家に示した成長戦略でも柱の1つに据えていた。