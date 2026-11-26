喫煙所ブランド「THE TOBACCO」、Ploom「ONE MOMENTs」と連動した年末年始の体験キャンペーンを都内・横浜 約50拠点で実施

よりマナー良く、心地よい分煙の実現を目指す喫煙所ブランド「THE TOBACCO（ザ・タバコ）」を運営する株式会社コソド（本社：東京都中央区、代表取締役：山下悟郎）は、2026年11月26日（木）から12月28日（月）まで、および2027年1月2日（金）から1月15日（金）までの期間、都内・横浜のTHE TOBACCO 約50拠点にて、Ploomが展開する「ONE MOMENTs」と連動した体験キャンペーンを実施いたします。

本施策はPloom（日本たばこ産業株式会社）の協賛により実施するものです。 わたしたちは「誰もが心地よく過ごせる、多様な価値観が響き合う街をつくる。 」を理念に、喫煙所ブランド「THE TOBACCO」を運営してまいりました。 たばこを吸う人と吸わない人が、互いの気配を感じながらも圧迫されることなく共存できる。

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そんなやわらかな街のかたちを、喫煙所という場所からつくる取り組みです。 喫煙所は、多くの方が1日に何度も訪れる場所です。 そこで過ごす数分間は、ただの待ち時間ではないと、わたしたちは考えています。 仕事と仕事のあいだに、ふっと肩の力が抜ける。