行政書士数が11年で1.1万人増、相続手続きの専門家利用は48.8％

株式会社ルリアンが発表する2026年の調査によると、行政書士数は約1.1万人増加し、相続経験者の48.8％が専門家のサポートを利用している。多死社会における支援体制の重要性が高まっている。

株式会社ルリアン は、11月11日を「士業の日」と制定し、行政書士の増加傾向と 相続手続き における専門家の利用実態について最新のデータを公表した。この日は漢字の「士」を分解すると「十一」となることに由来しており、本記事ではその背景にある業界の動向と社会課題を詳述する。

行政書士数の推移と登録者増加の実態

全国の行政書士数は過去11年間で約1.1万人増加し、現在では5万5,880人に達している。総務省が2015年4月1日に公表した登録者数は4万4,740人であったが、日本行政書士会連合会が2026年10月1日に発表した個人会員数は5万5,880人となった。この比較により、両時点の間で1万1,140人、つまり約24.9％の増加率が確認できる。

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この数字は、単なる資格保有者の増加だけでなく、社会の複雑化に伴う法的サポート需要の高まりを反映していると考えられる。特に相続や終活といった分野での需要拡大が、行政書士という職業の存在感を強めている要因となっている。

相続経験者の半数以上が専門家へ依頼

株式会社ルリアンが実施した「相続・終活に関する全国調査2026」の結果によると、親の死去による相続を経験した人のうち、48.8％が相続手続きにおいて専門家のサポートを依頼したと回答した。この調査は2026年2月に実施され、全国に住む40歳から69歳の男女1万5,244人を対象としたものである。

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調査対象の中で実際に相続を経験したのは1,053人であり、そのうち514人が何らかの形で専門家に支援を頼んだ。これは相続手続きを行う際に、一般市民が直面するハードルの高さを示す重要な指標と言える。ほぼ半数の人々が、自分一人では完遂できないと感じている状況だ。

知識不足と安心感への期待が主な理由

専門家へ依頼した514人にその理由を尋ねたところ、最も多かったのは「手続きを自分たちで進めるための十分な知識がなかった」という回答で、49.2％を占めた。複雑な法律用語や必要な書類の種類を理解することが困難であることが、最大の障壁となっている。

次に多かった理由は「プロに任せた方が確実・安心だと感じた」で33.1％、「手続きを自分たちで進めるのは面倒だと感じた」で23.9％であった。これらのデータは、単なる事務作業の手間だけでなく、ミスに対する不安や精神的負担を軽減したいという心理が強く働いていることを示している。

多死社会におけるルリアンのサポート体制

日本は今、少子高齢化に加えて年間150万人以上が亡くなる「多死社会」を迎えており、相続や終活に関する課題の重要性はさらに増している。株式会社ルリアンは、こうした社会変化に対応するため、「みんなの相続窓口」と「みんなの終活窓口」を通じて一貫したサポート体制を整備している。

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同社は専門事業者とのネットワークを基盤とし、相続や終活のみならず、不動産や高齢者施設の紹介など、お客様の人生に寄り添った包括的なサービスを提供している。11月11日の「士業の日」を契機に、行政書士をはじめとする専門家の役割とその必要性が改めて注目されることになる。