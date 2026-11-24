11月8日に茨城県のメルカリスタジアムで開催された「CARTUNE ALL USERS MEET+ in 鹿島」。会場にはさまざまな体験型ブースが登場し、中でもパイオニアのデモカー試聴コーナーは行列ができるほどの人気を集めた。

続いてスイフトで空間オーディオを体感したのがモンスケさんと麻乃（まの）さん夫妻。 モンスケさんはタンク、麻乃さんはルーミーに乗っており、姉妹車を通じた交流がきっかけで出会ったという。

現在は純正オーディオを使用しているものの、以前は社外オーディオを取り付けていた経験もあるそうだ。

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「なんだか耳が幸福になる感覚です。 この空間の広がりを感じる音や包み込まれるようなサウンドがすごく好みで、ドライブ中にずっと聴いていたいと思いました。 このシステムで『ワイルド・スピード』の映画を見てみたいとも思いました」（麻乃さん） 従来のステレオ再生とは異なる立体的なサウンドを体験したことで、カーオーディオの新たな楽しみ方を発見した様子だった。 音楽を聴くだけでなく映像作品の迫力あるサウンドも楽しんでみたいという感想は、空間オーディオならではの没入感を物語っている。

同じくスイフトの空間オーディオに興味を持って試聴に訪れたのが、ジムニーに乗るシャチさんだ。 ブースに掲げられていた「業界初の空間オーディオ」という訴求に興味を引かれ、実際にそのサウンドを確かめてみることにしたという。

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「今は純正のディスプレイオーディオを使っているんですが、業界初の空間オーディオという表示を見て聴いてみたくなりました。 実際に運転席に座って試聴すると、そのサウンドには驚きました。 これまでオーディオの音は前から聞こえてくるものだと思っていたんですが、音がぐるぐる回るんですね。 まわりの全方位に音が広がっているような空間を感じられるのがすごいです。

こんなオーディオがあるんだとびっくりしました。 新車購入時にディーラーオプションで選べたら選んでいたと思います。 普段はJ-POPをよく聴くんですが、空間オーディオで聴くともっと楽しくなりそうですね」 普段から音楽を楽しんでいるユーザーにとっても、空間オーディオによる音の広がりや立体感は新鮮な体験だったようだ。 特に音が車内を動き回るような感覚は従来のカーオーディオとは異なる魅力として強く印象に残ったという。