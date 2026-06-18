衆院憲法審査会、憲法9条にovent集中討議 与野党の隔たり浮き彫り

衆院憲法審査会は18日、憲法9条をテーマに集中討議を行った。自民党は1項・2項を維持した上で自衛隊を明記する案を主張したが、日本維新の会は2項削除を求め、中道改革連合は慎重姿勢を示すなど、与野党間に隔たりが残った。国民民主党は2項維持の上で自衛権行使の根拠明確化を提唱し、議論のまとめを求めた。

与野党 は18日の 衆院憲法審査会 で、 憲法9条 をテーマに集中討議を行った。9条に議題を絞った開催は今国会で初めて。 自民党は現行の1項、2項を維持した上で、自衛隊を明記する案を主張した。

一方、連立与党の日本維新の会は戦力の不保持を定める2項削除を求め、中道改革連合は改正への慎重姿勢を崩さなかった。 各党の見解には依然隔たりがある。 自民は平成30年の改憲4項目で、9条の1項と2項を維持したまま、新たに「9条の2」で自衛隊を明記するとしている。 この日の審査会で、自民の新藤義孝氏は「平和主義の原理を尊重する姿勢の表れだ。

憲法上の自衛隊の位置付けを変えるものではない」と理解を求めた。 同時に「憲法の国防に関する規定を明確化し、防衛体制の一層の充実強化を図る」と意義を説明。 今後論点を整理しながら、意見集約したいと呼びかけた。 維新や一部野党からは自衛隊明記への異論が相次いだ。

維新の阿部圭史氏は、明記は「（自衛隊が）できることを増やす改正ではない」と指摘。 全面的な集団的自衛権の行使を可能とするための2項削除に加え、国防軍の創設などを提唱した。 参政党の和田政宗氏も自衛隊明記だけでは「不十分だ」とし、9条の抜本的な改正を主張した。 また、中道の国重徹氏は「自衛隊の存在を違憲と考える国民はほとんどいない。

違憲論解消だけを目的とした改正は不要だ」と否定的な見解を示した。

「平和主義を体現した1項、2項を堅持しつつ、現実の安全保障環境に的確に対応する」と訴えた。 国民民主党の玉木雄一郎氏は、2項を維持した上で憲法に戦力としての自衛権行使の根拠を明確に定めるべきだとするなどの党見解を重ねて説明。 自維間の主張の隔たりに「ある程度まとめていかないと放談会で終わってしまう」とくぎを刺した。 （末崎慎太郎





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