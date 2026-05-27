"RÊVE DES LUMIÈRES"：アートのシャワーで目醒める。

株式会社テレビ朝日は、2026年6月12日（金）、東京ドリームパーク内（2026年3月27日開業）に"RÊVE DES LUMIÈRES"をオープンします。"アートのシャワーで、目醒める。"をコンセプトとした本施設は、光と音を融合させた最新デジタル技術によって、本格アートに五感で触れ、感性がひらかれる体験を提供します。会場内には106台の高精細プロジェクターと63台のスピーカーを備え、壮大な映像と立体音響が融合した、まるでアートの中に入り込むような没入体験をお楽しみいただけます。そんな"RÊVE DES LUMIÈRES"ならではのグッズとして、第1弾上映作品『Van Gogh ゴッホの傑作たち；ひまわり、星月夜、花咲くアーモンドの木の枝…』に登場する『ひまわり』や『星月夜』等の作品をモチーフにしたオリジナルグッズが登場。Tシャツやペーパーウォレットなど、日常的に活躍するアイテムを多数展開し、本施設ならではの"名画を多層的に捉える視覚体験"をそのまま持ち帰ることができるラインナップとなっています。福岡県出身。東京藝術大学工芸科修了後、レースを用いた繊細なアクセサリー制作をはじめ、イラストレーションやデザインなど幅広い創作活動を展開。ヨーロッパの伝統的なタティングレース技法をベースに、クラシカルでありながら軽やかな空気感をまとった作品で支持を集めています。イラストレーションでは、世界の名画や人物を独自の感性で再解釈し、洒脱でチャーミングなタッチが人気を博しています。今回のメインテーマである『Van Gogh ゴッホの傑作たち；ひまわり、星月夜、花咲くアーモンドの木の枝…』に合わせ、オランダ在住のヴィジュアルアーティスト・松下裕子氏が空間を演出。"Colors from Gogh"と題し、ゴッホが抱いた色へのこだわりに着目したピクセルアートの空間をお届けします。"アートのシャワーで、目醒める。"をコンセプトに、光と音を融合させた最先端のデジタル技術によって本格アートを表現する"RÊVE DES LUMIÈRES”。五感で体験するこの圧倒的な没入空間は、誰もがアートを身近に感じ、その深みを再発見するきっかけを提供します。
