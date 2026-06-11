"Michael/マイケル"と"プラダを着た悪魔2"に次ぐ全米週末興収ランキング第3位の好調公開を記録した低予算ホラー映画

アメリカでは5月15日に公開され、口コミやSNSを中心に話題が拡大している本作。公開初週末に1720万ドルを記録し、"Michael/マイケル"や"プラダを着た悪魔2"に次ぐ全米週末興収ランキング第3位の好調公開を記録した。2週目週末には2390万ドルで前週比約39%増と大幅に伸び、3週目には約2700万ドルと異例の右肩上がり。さらに公開4週目には世界興行収入2億ドルを突破し、公開からわずか24日間で製作費100万ドル未満の作品として異例の大ヒットを達成した。出演者には髙石あかり、トミー・バストウ、吉沢亮、岡部たかし、池脇千鶴、小日向文世、寛一郎、円井わん、さとうほなみ、佐野史郎、堤真一、板垣李光人、北川景子、シャーロット・ケイト・フォックス、倉沢杏菜、安達木乃、岩谷健司、前原瑞樹、渡辺江里子、木村美穂、生瀬勝久、池谷のぶえ、野内まる、岩崎う大、朝加真由美、北香那、酒井大成、柄本時生、杉田雷麟、日高由起刀、下川恭平、濱正悟、伊武雅刀、大西信満、蓮佛美沙子、夏目透羽、芋生悠、夙川アトム、橋本淳、DAIGO、安井順平出演者には今田美桜、北村匠海、江口のりこ、河合優実、原菜乃華、高橋文哉、古川琴音、眞栄田郷敦、大森元貴、妻夫木聡、阿部サダヲ、松嶋菜々子、戸田菜穂、戸田恵子、浅田美代子、吉田鋼太郎、中沢元紀、二宮和也、加瀬亮、細田佳央太、竹野内豊、瞳水ひまり、志田彩良、ソニン、瀧内公美、山寺宏一、津田健次郎、鳴海唯、倉悠貴、久保史緒里、藤堂日向、林田理沙出演者には松坂桃李、吉岡里帆、奥平大兼、蒔田彩珠、窪塚愛流、吉柳咲良、豊田裕大、上坂樹里、髙石あかり、八村倫太郎、山下幸輝、夏生大湖、影山優佳、永瀬莉子、森愁斗、安斉星来、矢吹奈子、今井柊斗、真弓孟之、西本まりん、花岡すみれ、野内まる、山田健人、渡辺色、青山凌大、藤本一輝、唐木俊輔、大塚萌香、鈴川紗由、芹澤雛梨、白倉碧空、岡田将生、迫田孝也、臼田あさ美、櫻井海音、林泰文、堀田真由、高橋恭平、及川光博、常盤貴子、北村一輝の出演者も含まれます。

アメリカでは5月15日に公開され、口コミやSNSを中心に話題が拡大している本作。 公開初週末に1720万ドルを記録し、"Michael/マイケル"や"プラダを着た悪魔2"に次ぐ全米週末興収ランキング第3位の好発進を見せた。2週目週末には2390万ドルで前週比約39%増と大幅に伸び、3週目には約2700万ドルと異例の右肩上がり。

さらに公開4週目には世界興行収入2億ドルを突破し、公開からわずか24日間で製作費100万ドル未満の作品として異例の大ヒットを達成した。 低予算ホラーの成功例として知られる"パラノーマル・アクティビティ"の世界興収を上回り、"ブレア・ウィッチ・プロジェクト"以来の快挙として注目を集めている。

出演：髙石あかり / トミー・バストウ / 吉沢亮 / 岡部たかし / 池脇千鶴 / 小日向文世 / 寛一郎 / 円井わん / さとうほなみ / 佐野史郎 / 堤真一 / 板垣李光人 / 北川景子 / シャーロット・ケイト・フォックス / 倉沢杏菜 / 安達木乃 / 岩谷健司 / 前原瑞樹 / 渡辺江里子 / 木村美穂 / 生瀬勝久 / 池谷のぶえ / 野内まる / 岩崎う大 / 朝加真由美 / 北香那 / 酒井大成 / 柄本時生 / 杉田雷麟 / 日高由起刀 / 下川恭平 / 濱正悟 / 伊武雅刀 / 大西信満 / 蓮佛美沙子 / 夏目透羽 / 芋生悠 / 夙川アトム / 橋本淳 / DAIGO / 安井順平出演：今田美桜 / 北村匠海 / 江口のりこ / 河合優実 / 原菜乃華 / 高橋文哉 / 古川琴音 / 眞栄田郷敦 / 大森元貴 / 妻夫木聡 / 阿部サダヲ / 松嶋菜々子 / 戸田菜穂 / 戸田恵子 / 浅田美代子 / 吉田鋼太郎 / 中沢元紀 / 二宮和也 / 加瀬亮 / 細田佳央太 / 竹野内豊 / 瞳水ひまり / 志田彩良 / ソニン / 瀧内公美 / 山寺宏一 / 津田健次郎 / 鳴海唯 / 倉悠貴 / 久保史緒里 / 藤堂日向 / 林田理沙出演：松坂桃李 / 吉岡里帆 / 奥平大兼 / 蒔田彩珠 / 窪塚愛流 / 吉柳咲良 / 豊田裕大 / 上坂樹里 / 髙石あかり / 八村倫太郎 / 山下幸輝 / 夏生大湖 / 影山優佳 / 永瀬莉子 / 森愁斗 / 安斉星来 / 矢吹奈子 / 今井柊斗 / 真弓孟之 / 西本まりん / 花岡すみれ / 野内まる / 山田健人 / 渡辺色 / 青山凌大 / 藤本一輝 / 唐木俊輔 / 大塚萌香 / 鈴川紗由 / 芹澤雛梨 / 白倉碧空 / 岡田将生 / 迫田孝也 / 臼田あさ美 / 櫻井海音 / 林泰文 / 堀田真由 / 高橋恭平 / 及川光博 / 常盤貴子 / 北村一





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