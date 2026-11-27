読売テレビの虎谷温子アナウンサー（43）が27日、同局で会見し、報道番組「かんさい情報ネットten．」（月～金曜午後3時50分）のキャスターを30日から担当す… - 日刊スポーツ新聞社のニュースサイト、ニッカンスポーツ・コム（nikkansports.com）

読売テレビの虎谷温子 アナウンサー （43）が27日、同局で会見し、報道番組「かんさい情報ネットten．」（月～金曜午後3時50分）のキャスターを30日から担当することについて、意気込みを語った。

虎谷アナは復帰の話を聞いた時の心境を「まず驚きました」と振り返った。 スタッフも大きく入れ替わっていると思っていたが、以前一緒に働いた顔ぶれも多く、「一瞬、その時の空気に戻ったような感じ」がしたという。 09年にスタートした同番組は、トーク、エンタメ、ニュースの話題が「てん（ten．）こ盛り」というコンセプトだった。 虎谷アナは、この14年間で積んだ「てんこ盛りの経験」のうち、復帰後に生かしたいものを聞かれると、「当時の私になかったもので、子育ての経験ですかね」と答えた。2児の母でもある。

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キャスターとして子育ての経験を前面に打ち出すわけではないが、関心のあるニュースとして教育や出生率の低下を挙げた。 担い手不足によってできなくなることが増えている現状にも触れ、「全てのニュースはつながっている」と指摘。 子どもたちを通して、10年後、20年後の社会を考えることも多いという。 これまで火曜キャスターを務めてきた足立夏保アナウンサーは、水、木曜を担当する。