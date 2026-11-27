読売テレビの虎谷温子アナウンサー（43）が27日、大阪の同局で開かれた『かんさい情報ネット ten.』新キャスター取材会に足立夏保アナウンサー（27）と出席し、報道番組復帰への思いを語った。

読売テレビの虎谷温子アナウンサー（43）が27日、大阪の同局で開かれた『かんさい情報ネット ten. 』新キャスター取材会に足立夏保アナウンサー（27）と出席し、報道番組復帰への思いを語った。

同局の夕方報道番組『かんさい情報ネット ten. 』（月～金 後3：50 ※関西ローカル）。 メインキャスターの中谷しのぶアナウンサーが産休に入ることに伴い、30日から虎谷アナウンサーがメインキャスターを務める。 これまで火曜担当だった足立アナは水曜と木曜を担当する。 2009年にスタートした同番組。

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初回から2012年秋まで担当していた虎谷アナにとって14年ぶりに復帰。 また昨年9月30日に15年の歴史に幕を下ろした朝の情報番組『す・またん！ 』のMCも務めていた虎谷アナにとっては約1年ぶりの情報番組出演となる。 『す・またん！