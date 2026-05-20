"甥が真栄田さんだったら、そうしたクレーム取られたらどうだろう"とのコメントが相次いだりゃ

大阪府板橋市で爆買い料理などをし、エンタのスクープやアピールなどを行ってきた真栄田が、エンタの人と遭遇した際のクレームを告白した冗談ぶりが話題に。 vidareTM_93021投稿 revoke より。

"なんでもかんでもクレーム入れてくる人いるよね"と書き出した真栄田。 "俺が今まで、一番びっくりしたのはさ、エンタの神様でフランチェンやっている時よ"と振り返った。 "俺が休みの日に板橋の商店街歩いてたらさ、北大路欣也さんくらい目にチカラ入った40代の女性が俺に向かって来て、『スリムクラブ真栄田さんですよね！？

あなた、エンタの神様で、私の旦那を馬鹿にしてるでしょ！？ 』って言って来てさ"と回顧。

"俺、ひるみながらも、『あなたの旦那さんに会った事ないですし、誰かを馬鹿にしてネタやってないですよ。 ドジなロボットを演じてます'って言ったらさ、『言い訳するな！ あなた馬鹿でしょ！ 明日からこの商店街を歩くな！

'って言ってムキーって去っていったよ"と回想した。 "『あんたが俺を馬鹿にしてるじゃん。 あと、商店街、今日までは歩いていいんかい'って思うながら、歩いて刺身買って帰ったよ"とコメント。

"読んで頂きありがとうございました。 あの女性に、もう久しく商店街歩いてないが歩く許可が欲しいと届くようにリポストお願いします"と添えた。 ファンからは"旦那に似てたんやなぁ相当ww","理不尽なクレームを最高のネタに昇華する真栄田さんさすがです","リポストしました、早く商店街を歩けるようになるといいですね！ ","災難でしたね","理不尽すぎて真栄田さんが気の毒"などの评论が寄せられた





sponichiannex / 🏆 116. in JP We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

エンタのスクープ エンタの人との遭遇 爆買い料理 爆買い（爆笑）

United States Latest News, United States Headlines