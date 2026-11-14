藤青雲が安青錦を破り金星獲得も上位6人に追われ激戦続く

大相撲九州場所7日目、藤青雲が大関安青錦を破り白星を先行させた。1敗の横綱大の里ら7人が並び、優勝争いは熾烈を極める。

大相撲九州場所 の7日目は14日、福岡国際センターで戦われ、各階層で白星を争う動きが見られた。 横綱豊昇龍 は前日に星を五分に戻したこの日、義ノ富士を退けて4勝3敗と白星を先行した。連覇を狙う 横綱大の里 は万全の相撲で美ノ海を寄り切り、1敗をキープして6連勝を達成した。大関陣では霧島と琴桜が白星を挙げたが、 安青錦 は 藤青雲 に屈した。7日目を終えて1敗は 横綱大の里 、大関霧島、関脇熱海富士ら7人に広がり、優勝争いは熾烈を極めている。

この日の取り組みで一、二を争う大声援を受けたのは、九州・熊本出身の西前頭2枚目、藤青雲である。難敵の大関安青錦を上手投げで下した藤青雲は、下からの厳しい攻めで低い姿勢が持ち味の大関の上体を起こし、最後は土俵際で引き付けて決めた。明大を卒業後は凸版印刷に就職してアマチュア相撲を続けていたが、夢を追って大相撲の世界に飛び込んだ脱サラ力士である。十両昇進後にひざのじん帯断裂で3場所全休の苦難もあったが、鮮やかに復活を果たし、今年の春場所で幕内に昇進した。

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会心の勝利に藤青雲は顔を紅潮させ、「うれしいですね。しっかり前に出られていたので。だから勝てたのだと思います。残されたら大関は強いので、立ち合いから前への意識でやりました。すごい自信になります」と語った。今場所は上位陣との顔合わせが多いが、横綱、大関との対戦を終えて4勝3敗と白星を先行している。5日目には横綱豊昇龍から金星を挙げている。

藤青雲の活躍と解説者の高評価

NHK総合の解説を務めた境川親方（元小結両国）は、藤青雲の取り組みを称賛した。境川親方は「立ち合いからそのあとね、休まず攻め続け、上体の起きない安青錦を起こしましたよね。ほんとに、アッパレじゃないですか！」と述べた。この言葉は、プロ野球の東映（現日本ハム）、巨人などで活躍し、球界のご意見番としても親しまれた故張本勲さんの決めセリフと同じである。藤青雲龍輝の本名は東龍輝で、平成9年12月5日生まれの熊本市出身だ。文徳高、明大から凸版印刷を経て藤島部屋に入門し、右四つ、寄りを武器に頭角をあらわした。令和3年春場所で初土俵を踏んで5年夏場所で新十両、新入幕は8年春場所である。身長185センチ、体重149キロの体型も強みの一つである。

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上位陣の状況と今後の展望

優勝争いは7人の力士が1敗で並ぶ激しい混戦模様である。横綱大の里は6連勝で1敗を守り、横綱豊昇龍も4勝3敗と白星を先行させている。大関霧島と琴桜も白星を挙げ、関脇熱海富士らも健闘している。この状況下、各力士は次の取り組みで勝てば優勝に大きく近づく。藤青雲のように4勝3敗で先行する者もいれば、まだ挽回の余地を残す者もいる。来場者は上位陣の激突に注目し、熱戦の見物を期待している。各力士が自身の相撲を展開し、白星を重ねていくことで、優勝候補の絞りが進んでいくだろう。このままの状態が維持されれば、最終日まで白星の数が入れ替わる可能性がある。ファンにとっては、どの力士がトップに立つのかというサプライズ要素があり、最後まで目が離せない大会となっている。

藤青雲の背景と再評価

藤青雲の今回の勝利は、彼のキャリアの転機となった苦難を乗り越えた証ともいえる。脱サラして大相撲の世界に入った彼の道のりは平坦ではなかった。十両昇進後のけがで3場所全休という大打撃を経験した。しかし、そこから立ち直り、現在の幕内上位で活躍できる実力をつけ上げた。この勝利は、彼への自信につながるとともに、所属する藤島部屋の名声にもつながる。九州・熊本出身という地元の応援も彼の後押しとなっている。今後は上位力士との対戦が続くが、この調子を維持できれば、年間を通じた好成績にもつながる可能性がある。彼の今後の相撲ぶりに注目が集まっている。