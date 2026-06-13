藤田ニコル、産休中もラジオ復帰近いと語る

産休中の藤田ニコルが、自身がレギュラーを務めるラジオ番組に音声出演し、育児の様子やラジオ復帰への意欲を語った。出産時のエピソードや初めて我が子を見た感動も明かした。

先週に続き、 タイムマシーン3号 の山本浩司と関太がピンチヒッターとして出演した番組で、産休中の 藤田ニコル が久々に音声メッセージではなく、直接のやり取りで登場した。 藤田はまず「ねむ～い」と切り出し、「2時、5時、9時…そんな毎日です」と、新生児のいる生活で睡眠が断片的になっていることを明かした。

しかし、徐々に慣れてきた様子で、「お宮参りも終わったし、高島屋に内祝いを買いに行ったり、一緒にお出かけしているよ」と話し、生活のリズムができつつあることを伝えた。 さらに、藤田はラジオ復帰について「今月ラジオに行こうかなと思っている。 意外と今だったら、寝てくれているから。 ミルクの時間をかかみ合わせれば行けるんじゃないかな、お散歩がてらにラジオに行くくらいの感じで」と、復帰が近いことをほのめかした。

出産時のエピソードも語り、「前日に入院していろいろ処置をしたら、その刺激で陣痛が来ちゃって、朝まで耐えることに。 担当の先生に取り上げてほしかったから、負けず嫌いで無痛を入れるまで我慢して、朝まで耐えて、先生が来てから麻酔を入れてもらい、そこからはすぐだった」と、自らの強い意志を感じさせる体験を振り返った。 初めて我が子を見た瞬間について、藤田は「ビビるよね。 自分の体の中で、ちっちゃな爪とか全部、人間が出来上がっていたことにもびっくりだし、お腹に向けてしゃべってはいたが、本当にいたんだ、みたいな。

この10カ月間の記憶がフラッシュバックするみたいな感じ。 出てきた時には尊いと思った」と感動を語った。 夫で俳優の稲葉友も「初めて見た時、お互い泣いていた。 あと、頑張らなきゃ、みたいな気持ちに…衝撃的だった」とコメントしており、夫婦で新たな命の誕生を喜んでいる様子がうかがえる。

藤田は2023年8月に稲葉友と結婚し、今年5月1日に第1子女児の出産を報告している





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