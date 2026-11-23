オリックスがDeNA戦力外となった藤浪晋太郎投手を獲得。年俸推定4000万円、背番号27で大阪桐蔭の後輩森友とバッテリーを組み、地元大阪での活躍と新聞1面獲得を宣言した経緯と影響を解説。

オリックス バファローズは23日、今季限りで横浜DeNAベイスターズから戦力外となった 藤浪晋太郎 投手（32）の入団を発表した。藤浪は同日、大阪市内の球団施設にて記者会見に臨み、新天地での決意を示すとともに、前代未聞ともいえる具体的な目標を掲げた。この獲得により、プロ生活初のパ・リーグ所属で、生まれ育った大阪の地で再起を図ることになる。

年俸4000万円で背番号27、阪神時代の熱意を再確認

藤浪晋太郎投手の年俸は推定4000万円で、背番号は27が割り当てられた。記者会見に出席した藤浪は、チームカラーであるネイビーのスーツとネクタイ姿で登場し、新天地での強い意欲を体現した。彼自身、「本当に早い段階でオファーをいただき、いの一番に声をかけてくださった。その熱量が入団の決め手となった」と、球団からの熱心な誘い受けを明かした。

Also read 国産農畜産物がもたらす人と人とのつながりと危機的状況における解決策の提案

特に藤浪が強調したのは、地元・大阪でプレーできることへの喜びである。阪神時代からそのパフォーマンスや性格を知っているファンや関係者も多い中、故郷の地で野球ができることへの感謝と、新しい環境での活躍への期待が会見を通じて伝わってきた。この入団は、選手と球団双方にとって、過去の経緯を清算し新たなスタートを切る意味合いが強い。

新聞1面ジャックという異色の目標設定とその意図

藤浪が会見で披露した最も話題となったのは、その「目標」の設定方法である。彼は「デイリーと報知以外の1面をジャックすることが目標ですね」と語り、デイリースポーツ（阪神側優勢）とスポーツ報知（巨人側優勢）以外の新聞紙上で自身の記事を1面に見出すことを宣言した。これは冗談半分、本気半分で語られたこの「痛快ノルマ」は、関西圏のスポーツ新聞事情を熟知した上での、非常にレアなケースを狙うものである。

Advertisement

通常のスポーツ記事が特定球団に偏りがちな現状において、他球団や他分野の記事で1面を獲得することは容易ではない。藤浪はこの難易度を理解した上で、「先発で長いイニングを投げるのが自分の仕事」という本来の役割を果たすことを大前提とし、それに加えてこのメディア上のインパクトを狙うという前代未聞のモチベーション管理を行っている。この姿勢は、彼ならではのサービス精神と、勝負事への徹底的なこだわりが融合した結果と言える。

DeNAでの不振脱却と先発投手としての役割

今季DeNAに在籍していた藤浪は、わずか3試合の登板で0勝1敗、防御率6.30という成績に終わった。この数字は彼自身のペースや、チーム内での役割を果たす難しさを反映している可能性があるが、本人は「毎年毎年余裕を持ってシーズンには入っていない」と、常に高いレベルで戦える状態ではない現状を自覚している。しかし、「もう30歳をすぎてますし、このままで終われない」という背水の覚悟は既に持っていると述べている。

オリックスの小浜球団本部長は、記者会見で「実績もすごい選手。活躍の可能性を高く評価して獲得した」とその期待を語った。小浜氏は、藤浪に「長いイニングを先発で回ってほしい」と具体的な役割を指示した。DeNA時代の3試合での登板から一転、今季は先発ローテーションの一角として、安定したピッチングでチームの勝率向上に貢献することが求められている。この役割転換が、彼のセカンドキャリアを成功させる鍵となるだろう。

大阪桐蔭後輩とのバッテリー再結成と将来の展望

藤浪にとって、チームメイトとなるのが大阪桐蔭高校の1学年後輩で同級生でもある森友広樹捕手である。両者は高校時代からバッテリーを組み、互いの特性を理解し合っている。藤浪は会見で、森友とのバッテリー再結成にも意欲を見せ、地元・大阪で過去の輝きを取り戻すための体制整備が整ったことを示した。この親和性は、新チームの早期磨合に大きく貢献する可能性がある。

Advertisement

藤浪晋太郎は1994年4月12日生まれ、大阪府出身の右投げ右打ち投手である。身長197センチ、体重98キロと恵まれた体格を持ち、2012年にドラフト1位で阪神に入団。2013年4月14日のDeNA戦（甲子園）でプロ初勝利を挙げ、2015年には最多奪三振のタイトルを獲得した。2022年オフにはポスティングシステムでメジャーリーグ挑戦を表明し、アスレチックス、オリオールズ、メッツ、マリナーズと渡り歩いた後、2024年7月にDeNAへ復帰していた。今回、オリックスへ移籍することで、NPBにおける最後の舞台、または新時代の幕開けとなる大きな転機を迎えることになった。