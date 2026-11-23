DeNAから戦力外通告を受けた藤浪晋太郎投手（32）が23日、オリックスに単年契約で入団した。背番号は27、推定年俸は4000万円。故障に苦しむ先発陣の穴を埋め、故郷大阪で完全復活を目指す。

元横浜DeNAベイスターズ投手の 藤浪晋太郎 （32）が、23日付で オリックス ・バファローズへ入団することが決定した。この日は大阪市内で入団会見が開かれ、背番号はDeNA在籍時代と同じ「27」、契約条件は単年契約で推定年俸4000万円と発表された。故郷の関西圏で新たなキャリアをスタートさせる藤浪は、先発ローテーションの一角を担うことで、チームの2年ぶりのBクラス脱却と優勝挑戦に貢献する決意を示している。

故障者多数の先発陣に藤浪が加入

オリックス・バファローズは今季、エースである宮城大弥、山下慶陽、曽谷龙平の三人が相次いで故障離脱した影響を受け、最終的に2年ぶりのBクラスとなる4位に沈んだ。特に深刻なのは、この三人がすべてトミー・ジョン手術を受けており、復帰時期が未定である点だ。先発投手の穴を埋める補強はチームにとって最優先の課題となっていた。藤浪は、そのような危機的状況にあるチームに、長期的な先発ローテーションのピースとして合流した。長距離打線よりも、先発として長いイニングを消化し、投手陣の負担を軽減する役割を期待されている。

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1面ジャックの覚悟と不退転の決意

舞洲にある独身寮「青濤館」の多目的室には、テレビカメラ8台、記者やカメラマン約50人が詰めかけ、熱気あふれる会見となった。身長197センチの藤浪は濃紺のスーツに青いネクタイを締め、フラッシュを浴びながら登場した。藤浪は会見で「スポーツ新聞の1面をジャックすることが目標だ」と宣言。関西地方でその活躍を見せることは容易ではないと重々承知しつつも、好成績を残すことで目立つ存在になりたいとの強い意気込みを語った。4年ぶりのリーグ優勝奪還へ向けて、チームに不可欠な役割を果たす使命を自覚している。

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現在の藤浪は、プロ15年目を迎える30歳台のベテランである。今年度はDeNAで3試合に先発出場したが、いずれの試合でも5回を投げずにKOされる結果に終わり、在籍1年半で戦力外通告を受けた経緯がある。メジャーリーグでの経験もある藤浪だが、毎年余裕を持ってシーズンを迎えられる状況ではないことを認識し、不退転の決意で臨む姿勢を強調した。「毎年そういう覚悟、決意を持って臨んでいます」と、自らの境地を語った。

黄金バッテリー再結成への期待と後輩との交流

オリックスの現役選手には、藤浪とは1学年下の森友哉が所属している。両者は大阪桐蔭高校時代、甲子園で春夏連覇を成し遂げた黄金バッテリーを組んだ間柄である。藤浪はこの日、自主練習中の後輩たちともあいさつを交わし、懐かしぶ様子も見られた。高校野球を見てきたファンからは、両者の再会が非常に楽しみにされているようだ。藤浪は「1度でも組めればいいな」と、かつての輝きを取り戻す可能性にも目を輝かせ、ファンへの恩返しとチームへの貢献を同時に目指す姿が伺えた。