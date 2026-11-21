ＤｅＮＡを自由契約になった藤浪晋太郎投手（３２）は、獲得に乗り出しているオリックスのユニホームを着るのか。また入団した場合は戦力として期待できるのか。デイリースポーツウェブ評論家の野田浩司氏は「ひょっとしたら、ひょっとするかもしれない」と語...

ＤｅＮＡを自由契約になった藤浪晋太郎投手（３２）は、獲得に乗り出しているオリックスのユニホームを着るのか。 また入団した場合は戦力として期待できるのか。 デイリースポーツウェブ評論家の野田浩司氏は「ひょっとしたら、ひょっとするかもしれない」と語り“復活”の可能性を否定しなかった。

阪神時代の後半からメジャー、ＤｅＮＡと渡り歩いた結果、その間はほとんど活躍していない。 こういう姿を見ると、さすがに“藤浪はもうダメだろう”と言われるのも理解できる。 しかし、僕は藤浪が戦力となる可能性はあると見ている。 その理由は投手層の薄さにある。

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いまのオリックス投手陣はどん底まで落ちたと思えるほどで、ローテーション投手としてサッと名前が浮かぶのは、九里と残留を前提としたエスピノーザぐらい。 軸になる宮城と山下の２人に続いて曽谷までトミー・ジョン手術で戦列を離れてしまったのだから、それも当然でしょうね。 救援陣はマチャドが残留したとしても先発同様に層は決して厚くない。 ＦＡや新人、外国人による補強に頼るしかないというのが現実だが、逆に言えばこのチームにとって厳し過ぎる環境が、藤浪を生き返らせる土壌になると考えることもできる。

藤浪は長い間「投球イップス」のような症状で苦しんでいるようだ。 つまり精神的な理由でボールを操ることができず、抜け球となって右打者に向かっていってしまう。 四球や死球を多発し、打者との勝負を前に自滅する。 このパターンを繰り返し、チームから見放されてきた。

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彼の場合は投球フォームというようなメカニックな部分に関しては、すでに手を尽くしてきたはずだ。 上下のバランスやリリースのタイミングなど、練習で何度も確認してきたに違いない。 それよりも「指先の感覚」が取り戻せないのではないだろうか。 ボールが指にかかった時の感触だ。

ただし、こればかりは本人にしか分からない。 投手によってはその感覚が“自分でも分からない”というケースもあるからだ。 だから技術指導できるものではなく、ブルペンで得られるものでもない。 実戦でのみ得られるものだと思う。

藤浪の場合は試合の中で投げて思い出すしかないだろう。 そのためには数多くの登板機会が必要になってくる。 四球を連発しても打たれても、目をつむってチャンスを与え続ける。 そういう意味でオリックスは合っているのではないか。

岸田監督の辛抱強さも後押しになるかもしれない。 投手は打者と違って、ちょっとしたきっかけで急激によくなることがある。 ポンと何かをつかむとスイッチが入るというか。 藤浪にはその可能性があると見ている。

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何よりも実績があるし、まだ３２歳だからね。 ひょっとしたら、ひょっとするんじゃないですか。