元阪神・DeNAの藤浪晋太郎投手が、自身の広背筋の発達と右投球時のブレーキ役割、そして球速との関連性について語りました。

藤浪投手は2012年にドラフト1位で阪神に入団すると、高校卒業のルーキーイヤーから3年連続2桁勝利をマークするなど、NPB通算198試合の登板で58勝を記録しています。2023年からは MLB にも挑戦し、1年目にはアスレチックスやオリオールズで64試合に登板。

昨季途中からNPB復帰となり、DeNAでプレーしました。 今季は3試合の先発登板で0勝1敗、防御率6.30の成績で、9月29日に戦力外通告を受けていました。 藤浪投手は、ファンから呼ばれたい名前やあだ名、さらに好きな食べ物が焼き肉や寿司であることを明かし、自慢の筋肉はどこかと聞かれると「広背筋」と明かします。 その自身の広背筋について、藤浪投手は説明を付け加え「右投げで、投げる際にブレーキかける筋肉。

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右だけすごい発達してて、左右差がすごいある」と述べます。 さらにそれが球速につながっているのでは、との指摘を受けると「あるんじゃないですかね？ 」と述べる場面もありました。 さらに藤浪投手は、広背筋の発達が与える投球への影響について、自身の見解を語り「スポーツカーも一緒で、よいスピード出せるものって、よいブレーキ持っていると思う。 ブレーキは大事かなと思っています」と語りました。