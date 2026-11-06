藤波辰爾72歳がザック・セイバーJr．と組みタッグマッチ勝利、ウルフアロン＆松本達哉組を破る

プロレスのメインイベントで72歳の藤波辰爾がザック・セイバーJr．と組み、ウルフアロン＆松本達哉組に勝利しました。試合後、藤波辰爾は投げられた感想や若手への期待を語り、ザック・セイバーJr．とのシングル戦への意欲も示しています。

プロレス のメインイベントとして行われた タッグマッチ で、72歳の 藤波辰爾 がザック・セイバーJr．と組み、 ウルフアロン ＆ 松本達哉 組と対戦しました。試合は 藤波辰爾 とザック・セイバーJr．の組が勝利しています。

試合はウルフアロンと松本達哉の組が序盤から存在感を示す展開でした。その中で主役となったのは、ベテランの藤波辰爾でした。

Also read カープファン悲痛 床田も表明でFA宣言3連発 ゾンビ余波も重なり暗黒危機

藤波辰爾組が勝利した試合の展開

試合の流れを作ったのは、ウルフアロンのカウンター技でした。ウルフアロンは逆一本背負いでザック・セイバーJr．を畳に叩きつけ、場内の注目を集めました。

藤波辰爾はドラゴンスクリューを仕掛けましたが、ウルフアロンはこれをうまく切り返しました。さらにウルフアロンはともえ投げで藤波辰爾を投げ飛ばし、若手らしい奮闘を見せました。

Advertisement

それでも試合の決め手は、藤波辰爾が担いました。藤波辰爾がドラゴンスリーパーでウルフアロンを制している間に、ザック・セイバーJr．が松本達哉を変形卍固めで捕らえ、ギブアップを奪いました。決着までの時間は18分4秒でした。

藤波辰爾が語った投げられた感想と若手への評価

試合後、藤波辰爾はリング上で自身の心境を明かしました。藤波辰爾は、見栄を張ってウルフアロンに挑んだものの、どのように投げられたのか分からないまま気がついたら宙を舞っていたと苦笑いしました。

一方で藤波辰爾は、55年のキャリアがあるからこそ得られた機会だったと振り返りました。ウルフアロンと戦えたことに加え、松本達哉については今後さらに伸びていく選手だと評価しています。

バックステージでも藤波辰爾は、ウルフアロンのともえ投げを印象深い場面として挙げました。藤波辰爾は、切り返しに驚いたと語り、柔道経験があるからこそ多彩な投げ技を知っており、自然と出た技だったのではないかと推測しました。

ウルフアロンはともえ投げを選んだ理由について、足を持たれた状態から出せる柔道技の中で最も理にかなった技だったと説明しました。さらにウルフアロンは、72歳の選手と試合をするのは初めての経験だったと明かしています。

Advertisement

ウルフアロンは、体が動く限り全力で戦う藤波辰爾の姿から学ぶべき点が多かったと述べ、敬意を示しました。試合を通じて、世代を超えた尊敬の念が両者の間に生まれたことがうかがえます。

今後の展望として期待される藤波辰爾とザック・セイバーJr．の関係

藤波辰爾はウルフアロンに対して、柔道がベースにあるのだから独自のスタイルを確立するとよいとアドバイスしました。柔道の土台を持つ選手にとって、自分ならではの技術を磨くことが今後の成長につながるという考えを示した形です。

相棒のザック・セイバーJr．については、ウルフアロンと戦う姿を見て羨ましいと語りました。藤波辰爾は、自分も反対側のリングに立ち、ザック・セイバーJr．と対戦してみたい気持ちになったと意欲を見せています。

今回の試合は藤波辰爾にとって、ザック・セイバーJr．との2度目のシングル戦に向けた期待を高める結果となりました。タッグマッチでの勝利と、対戦相手からの敬意が重なったことで、今後の対戦に注目が集まりそうです。