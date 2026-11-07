藤枝MYFC槙野監督、VAR代替案で批判後復帰 横浜FC戦敗戦

藤枝MYFCの槙野智章監督が審判批判で出場停止後、横浜FC戦で復帰。J2のVAR導入難題を指摘し、誤審防止策として国外のチャレンジ制度を提案した経緯と、本田圭佑氏の支持表明を含む詳細を解説する。

藤枝MYFC の 槙野智章 監督（39）が、3試合ぶりとなるベンチ復帰を果たしたが、試合結果は惨敗に終わった。10月24日の徳島戦での審判批判により2試合出場停止処分を受けた後、再び指揮を執った藤枝は、敵地での 横浜FC 戦で4失点を許し完封負けを喫した。これにより藤枝の12戦連続未勝利は続き、成績は7分け5敗となった。

審判批判と2試合出場停止処分の発端

槙野監督がJリーグから重い処分を受けた発端は、10月24日に行われた徳島戦での出来事だった。試合後のインタビューにおいて、槙野監督は「マジでJ2の審判レベルが低い」「手を使ってもハンド取らない」といった発言を繰り返した。Jリーグ側はこれらの発言に対し、「審判員に対するリスペクト精神に著しく欠ける」と判断し、槙野監督に2試合の出場停止および罰金10万円の処分を科した。この決定により、槙野監督は横浜FC戦までの3試合を欠場することとなった。

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J2におけるVAR導入の現実的課題

槙野監督は処分を受けた要因となった誤審問題について、J2へのVAR（ビデオ・アシスタント・レフェリー）導入を求める立場を示している。しかし、その実現には大きな壁が存在することを理解していることを明かし、「数億円掛かることも理解している」と資金面の困難さを認めた。高額な導入コストが現状の障壁となっている中で、槙野監督は資金不足を理由に改善を諦めるのではなく、他の解決策を模索する姿勢を見せた。

国外事例に基づく誤審防止の代替提案

完全なVAR導入が難しい現状において、槙野監督は他国の下部リーグで採用されている手法に着目し、具体的な代替案を提示した。具体的には、モニターを設置するだけでなく、「チャレンジ」と呼ばれる制度の導入を提案している。これはバレーボールに見られるようなシステムで、主審が判定に自信を持てない場合に、副審やフォースに判定を確認するための時間を確保し、行動を増やすことを目指すものである。槙野監督は、こうした措置が誤審を防ぐための現実的な手段となり得ると考えている。

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本田圭佑氏の支持表明とその影響

槙野監督の発言は、サッカー界内外でも注目を集めることとなった。特に、本田圭佑氏（40）が自身のX（旧ツイッター）において、「槙野は別に何も言い過ぎてない」と投稿し、槙野監督の主張を支持する立場を示したことで、議論がさらに熱を帯びた。本田氏の支持表明は、審判への批判が過度なものではないという世論形成に寄与した可能性があり、槙野監督自身はこれを「あとは本田さんが静かにしていれば大丈夫」とユーモアを交えて受け止めた。

復帰後初戦の結果と今後の課題

出場停止処分が明けた後、3試合ぶりにベンチに復帰した槙野監督だが、横浜FC戦での結果は振るわなかった。藤枝MYFCは敵地で横浜FCに4失点を許し、完封負けを喫した。この敗戦により、藤枝の12戦連続未勝利という苦しい状況は続いている。今季の成績は7分け5敗となっており、勝ち上がりのためには勝ち点を獲得する勝率の向上が急務である。槙野監督は、審判システムの問題提起に加え、チームとしての勝ち点獲得という当面の課題も解決しなければならない立場にある。