藤枝ＭＹＦＣ、にかほ市で秋春制移行後の初キャンプ サッカー教室も実施 経済効果に期待

Ｊリーグが秋春制に移行したことに伴い、Ｊ２・藤枝ＭＹＦＣが秋田県にかほ市でシーズン前キャンプを実施する。子どもたち向けサッカー教室も開催され、交流拡大と経済波及効果が期待される。にかほ市は施設整備に着手し、継続的なキャンプ誘致を目指す。かつて横浜ＦＣが実施した際には多数のファンが集まり、経済効果も確認されている。藤枝ＭＹＦＣの槙野智章監督の下、一般公開やプレシーズンマッチも予定。

サッカーＪリーグが今季から、８月に開幕して翌年春に閉幕する「 秋春制 」に移行するのに伴い、Ｊリーグ２部（Ｊ２）の藤枝ＭＹＦＣが６月３０日から７月５日まで、 にかほ市 でシーズン前のキャンプを行う。

県内の子どもたちを対象としたサッカー教室も予定されており、交流拡大や経済効果に期待がかかる。 Ｊリーグは初年度の１９９３年度から、年明け後に開幕して年末に閉幕する「春秋制」だった。 だが世界最高水準のリーグが集まる欧州は秋春制で、夏場のシーズン途中に主力選手が欧州に移籍することも少なくなかった。 猛暑による選手の負担軽減を図る目的もあり移行が決定。

多くのクラブは比較的冷涼な北海道、東北にシーズン前の夏のキャンプ地を求めた。 プロスポーツのキャンプ誘致には、高いレベルの施設をいかに提供できるかが鍵となる。 にかほ市は２０２５年度に４６００万円をかけ、練習場となる仁賀保グリーンフィールドの芝張り替えなどを行った。 今回の実績を基に、継続的な誘致につなげたい。

にかほ市では０７年のリーグ中断期間だった夏に、当時Ｊ１だった横浜ＦＣがキャンプを行って以降、新潟やＦＣ東京が夏キャンプを実施。 市によると、横浜ＦＣには元日本代表の三浦知良選手が在籍していたこともあり、９日間で延べ１万７千人が来場した。 選手、スタッフの宿泊に加え、ファンの滞在など「キャンプ効果」があったという。 冬キャンプ誘致で実績がある沖縄県の資料によると、２４年１～３月に訪れたのはＪ１～３の１９チームに海外クラブ、大学など計２７チーム。

宿泊日数は平均１２・９日だった。 経済波及効果は、選手やスタッフの宿泊や受け入れ自治体による練習場整備など直接効果が６億円超。 練習見学に訪れた観光客の消費なども加えると２１億円を超えた。 藤枝ＭＹＦＣは元日本代表でワールドカップ（Ｗ杯）ロシア大会に出場した槙野智章監督が率いる。

キャンプ中の様子は一般公開される。７月４日に地元のブラウブリッツ秋田とのプレシーズンマッチ、５日にはサッカー教室が行われることも決まっている





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