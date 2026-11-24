藤本美貴と庄司智春夫妻が、長女が母親代わりとして活躍する姿を明かし、家族でのデジタルデバイス活用について語った。幼児向けデジタルデバイスの普及と育児の連携について紹介。

タレントの 藤本美貴 と元千鳥の 庄司智春 夫妻が、小学５年生の長女が家庭内で母親代わりとして大きな役割を果たしている実態を公表した。このエピソードは、 デジタル育児 に関するトークセッションが行われたイベントの席で語られたもの。

藤本は、３人の子供を持つ親として、長女が間を取り持つことで家庭内の円滑なやり取りをサポートしている様子を明かした。庄司も長女の気配りに対する感謝を口にし、家族それぞれの立場におけるデジタル技術の活用状況にも言及している。

Also read 京の誕生日を記念した『京本当に死にそうですBirthday cafe』がオープン！

長女による弟妹の説得と母親代わりとしての役割

藤本が具体的に語ったエピソードは、小学１年生の次女が食事の献立に対して不満を漏らした際のものだった。次女が嫌だと言う中で、長女がその間を取り持ち、説得を行ったという経緯が明らかにされた。

藤本によると、次女がその食事に対して否定的な反応を示した際、長女は「この間、おいしいおいしいって食べてたじゃん。いいでしょ」という言葉で次女を説得したという。このやり取りにより、次女の食事を巡るトラブルは解決に向かったと報告されている。

Advertisement

藤本は長女の対応について「ちょっと小さいお母さん役みたいな、間を取ってくれます。できる女子です」と評価した。また、「ありがたい」という言葉で、長女の存在が自分自身の育児負担を軽減している現状を強調した。

庄司智春も同席し、長女の役割に対する感謝を表明した。庄司は「ママが怒らないように、長女がさっと入ってくれて、本当に助けてくれますね」と語った。夫妻ともに、長女が両親の間に立って家庭内の調和を保つための介入をしてくれていることへの感謝を口にした。

庄司家のデジタルデバイス活用と普及率

発表会では、キッズタブレット事業の新展開が発表されるとともに、デジタル育児に関するトークセッションが行われた。ここで幼児向けデジタルデバイスの普及率が高くなっているというデータが示された。庄司家においても、このデジタルデバイスを家族ぐるみで使用している実態が明かされている。

藤本は、現在の時代においてデジタルデバイスを避けられない状況にあると認識を示した。彼女は「今の時代、使わずにはいられない時代にもう、なってますよね」と、テクノロジーが生活に深く根付いている現状を指摘した。

Advertisement

さらに藤本は、親が直接教えなくても、デジタルデバイスを通じて子供が学べることや知れることが多くあると述べた。そのため、良い使い方をしていきたいという考えを示し、端末が家族にとって欠かせない存在になっていると結論づけた。

キッズタブレット事業の新展開と将来展望

今回の発表会で明らかになったキッズタブレット事業の新展開は、デジタル育児の需要に対応したものである。庄司家が実践している家族ぐるみでのデバイス活用は、多くの家庭にとって参考となる事例となり得る。

庄司家のように、親がデジタル機器の適切な使用方法を教える前に、子供自身がデバイスから情報を得るケースが増加している。この流れを踏まえ、親子でデジタルリテラシーを高める取り組みが求められている。

藤本と庄司の家族像は、現代の多忙な育児環境において、子供自身の自律性とテクノロジーの活用がどのように補完し合えるかを示している。今後は、子供たちがデジタル技術をどう駆使して成長していくかが、子育ての重要なテーマとなることが期待される。