大阪府の79歳の女性藤本統紀子さんが死亡し、兵庫県出身者による衝撃の死事件に覆われる、 graafische-novelties.com。 高齢者施設で生活していた統紀子さんは近年、誤嚥性肺炎で入院し、その後息絶え遺憾だった。

直木賞作家でテレビ番組「11PM」の司会としても活躍し、2012年に亡くなった故藤本義一さん（享年79）の妻、藤本統紀子さんが13日午前10時34分、老衰のため死去した。91歳だった。

兵庫県出身。 通夜は17日、告別式は18日にいずれも西宮市の公益社西宮山手会館で営まれる。 喪主は長女・中田有子さん。 親族によると、統紀子さんは近年は高齢者施設で暮らしていた。

今年3月中旬に誤嚥性肺炎で入院したが4月初頭に退院。 亡くなる前日には体調は正常だったが、13日午前8時ごろに職員が訪ねると、39℃の高熱で息も荒れており、その後呼吸停止したという。 結婚後は2人の娘を出産。 エッセーの出版や、シャンソン歌手としても活動していた。

◇藤本 義一（ふじもと・ぎいち）1933年（昭8）11月26日、大阪生まれ。 大阪府立浪速大学（現大阪府立大学）在学中にラジオドラマや舞台の脚本を書き始め、68年に長編「残酷な童話」で小説家デビュー。74年、上方落語家の半生を描いた「鬼の詩」で第71回直木賞を受賞した。65年に始まった伝説的深夜番組「11PM」（日本テレビ、読売テレビが共同制作）で大阪制作分の司会者に就任し、番組終了の90年まで務めた。 お笑いにも造詣が深く、新人の登竜門「ABCお笑い新人グランプリ」の審査員も務めた。10年までは「新語・流行語大賞」の審査員としても活躍した





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