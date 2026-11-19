今季13年ぶりのV転を果たしたプロゴルファー藤本佳則が、松山英樹と組んで初日3位につけた。年間王者争いに向けて550ポイントの獲得を狙う。

プロゴルファーの 藤本佳則 （37）＝国際スポーツ振興協会＝は、5年ぶり10度目の出場となった大会で3アンダー67をマークし、初日を好スタートで切り出した。今季、13年ぶりの復活優勝を成し遂げた藤本は、年間王者を争うポイントランキングで現在2位につけている状況だ。

このラウンドで藤本は4バーディーと1ボギーの合計3アンダーを記録した。このスコアにより、大会首位とはわずか1打差の3位に位置しており、今季3勝目への期待を背負って戦況を有利に展開している。

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細野とのポイント差と逆転の可能性

ポイントランキングのトップに位置する細野勇策との間には、約751ポイントという大きな開きがあるものの、逆転の可能性はまだ残されている。残り3試合のみとなったこのシリーズにおいて、藤本が今回の大会でシーズン3勝目を挙げることができれば、550ポイントを獲得して差を縮めることができる。

藤本自身は、まだ初日であることと強敵が揃っていることを認識しており、焦らず試合を進めていく方針を示している。内容に多少の不満を残しつつも、5年ぶりの出場で見せた好スタートを次のラウンドへつなげる意欲を高めている。

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松山英樹との同組ラウンドで交流

藤本と同じ組でプレーした東北福祉大学の後輩、松山英樹（34）＝LEXUS＝とのラウンドは、和やかな雰囲気の中で行われた。藤本は松山との間では普通にたわいもない話で盛り上がり、たびたび笑い声がロープの外まで聞こえるほど楽しそうにプレーしていた。

藤本は、スコアのことよりも、1人1人の技術の高さが見ていてよく伝わってくると振り返り、あっという間に終わった5時間を充実していたと評価した。ツアーで8年ぶりの同組となった松山との交流は、プレッシャーを和らげる効果もあったと考えられる。

最終9番でバーディーで締めくくった

最終9番ホールでは、残り159ヤード地点から8番アイアンを振り、2打目をピン右側2メートル付近に付けると、バーディを奪ってラウンドを締めた。風が吹いていた中で、ショットの感触は掴みきれなかった部分もあったが、集中力を切らさず好結果を残した。

スタートの10番と後半の8番でティーショットを右の林に入れるハプニングもあったが、どちらもパーをセーブして大きな失点を回避した。ボギーは3パットを要した1番のみにとどまり、ミスヒットを最小限に抑える堅実なプレーが特徴だった。

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首位はJ・J・スポーンと勝俣陵

初日の首位を独占したのは、昨年全米オープン覇者のJ・J・スポーン（米国）と勝俣陵（30）＝ロピア＝の2人だ。彼らはともに67をマークし、他の追従を許さないリードを保っている。藤本が最終的にポイントランキングで細野を抜くには、この首位陣とのスコア差を埋める継続的な好プレーが不可欠となる。