プロ野球のパレードで大声援を受けた藤川球児監督は、大阪御堂筋を日本一の道とすることを目指し、来季のリーグ3連覇と4年ぶりの日本一奪還を誓った。チームは厳しい冬を乗り越え、新しいスター候補の誕生と底上げによる常勝軍団再建を目指す。

プログラム内の「御堂筋 スポーツ ヒーローズパレード」に、今年顕著な活躍をした団体として参加。 先頭車両で大声援を受けた 藤川球児 監督（46）は「大阪御堂筋を日本一の道に」と来季のリーグ3連覇と4年ぶり日本一奪還を誓った。

藤川監督は興奮していた。

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「もう最高ですね。 この日のために1年間頑張って来たという風にも言える。 非常に感激しています」。 気温10度前後の寒風など気にも留めない。

大阪ビジネス街の中心、御堂筋。 四方八方から大声援を受け「これは日本一を狙わなければな、という風に強く思いました」と引き締めた。 栄えあるリーグ連覇は球団初だったが、日本一は23年以来遠ざかっている。25年は日本シリーズでソフトバンクに力負けし、今年26年はCSファイナルステージでDeNAに屈辱の4連敗を喫した。 藤川政権でまだ成し遂げていないのが日本シリーズ制覇。

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優勝パレードを行い、日本の頂点への欲求はより強固なものになった。

「とにかくここは優勝した時にしか歩けませんから。 最高の位置で来たいなというのが一番。 この大阪御堂筋を日本一の道にしないと」。 来季はリーグ3連覇＆日本一でさらに堂々と御堂筋を歩く。

沿道を見ると、今季大ブレークした高橋、工藤、木下の選手タオルが多く目についた。 指揮官は「そういったスターになっていくのは難しい」と言いつつ「いろいろな選手のタオルというか、新たな選手が生まれることを期待しながらこの冬を過ごそうと思います」とニュースター誕生を望んだ。4番の佐藤輝明がメジャー移籍しても、チーム全体の底上げでカバーする。 出発地点の本町3丁目～到着地点の北浜3丁目付近まで約1・2キロをゆっくり北上した。 一身に浴びた声援を力に変え、27年への土台作りを始める。

藤川監督は言った。

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「非常に激しい1月、2月、3月になっていくことをチームとして求めています」。 サバイバルは大歓迎。 厳しい競争で常勝軍団を築き上げる。 再び大阪、関西を笑顔にするために。 【只松憲】