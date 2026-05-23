藤川監督コメント、ドラフト１位・立石立ち上がりの雰囲気が分からない

藤川監督が指揮官としてコメントし、東京ドームの芝が少しでも細いとのことで前進守備の勝負をかけました。村上が吉川を一ゴロに仕留めて三塁責者を本塁タッチアウト、無失点を守ることができました。一方、ドラフト１位立石は三塁から年に一回も行われる立ち上がりが魅力的でしたが、三塁側のベンチからは雰囲気の分からない雰囲気が分かってもらえています。触手打などの相性が分かりづらい、怪しまれる部分もあっても狙い球や、そういうのが分かりづらいというでした。さらにベンチ入りメンバーから外れた伏見選手についても、日頃の練習や、気をつけてくださいというコメントがあった。

藤川監督 はここで 前進守備 を敷く。 すると、村上が吉川を一ゴロに仕留めて三塁走者を本塁タッチアウト。 無失点でしのいだ。 指揮官はこの場面について、 球場の特性 といいますか。

東京ドームもいま芝が少し、打球があまり跳ねないというのもあって前進守備で勝負をかけたんですけど、バッテリーがうまく内野ゴロを打たせましたね。 村上は１６日・広島戦で完封目前の九回２死から適時打を許して降板していた。 この試合も九回１死から安打を許したが、完封を果たした。 継投するかどうかの迷いについて問われると、いつも迷ってはいないですけど（笑）。

動かなければいけない時もありますし。 今日、村上が１人でいってくれたっていうのは、ブルペンのメンバーにとっても非常に大きいことになりますね。 先制Ｖ打を放ったドラフト１位・立石については、こちらから見ていても、三塁側のベンチですから、背後越しにこう、雰囲気があまり分からないんですよね。 それが今、１番で、いい機能をしているのかなという。

狙い球とか、そういうのが分かりづらいというので、こちらもびっくりするような打ち方をしていますね。 またベンチ入りメンバーから外れた伏見についいては、明日くらいからはもう大丈夫かもしれないし、そんなに大きなところではないですけど。 どのチームの選手もコンディションが大変な時期に差し掛かっていますから、さらに気をつけて。 少しの疲労ですからすぐ治ります。 戻ってくると思います





Daily_Online / 🏆 15. in JP We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

藤川監督 球場の特性 東京ドーム芝細い 打球跳ねない 前進守備 村上 吉川一ゴロ 三塁タッチアウト 継投 BSけんじんありす立石 三塁ベンチ雰囲気が分からない 番外生テイク伏見

United States Latest News, United States Headlines