藤川球児監督、4連敗で首位ヤクルトとのゲーム差1・5に開く

阪神が猛追もあと1歩及ばず連敗を喫し、首位ヤクルトとのゲーム差は1・5に開いた。昨季スイープされた西武戦は4連敗。5月26日の日本ハム戦から就任後初めて甲子園で4連敗を喫した藤川球児監督（45）は「球際のすべてにおいて球際の強さを持たなければいけないし、悔しいですけどね。あした以降につなげていく。それしかないです」と感情をにじませた。

阪神が猛追もあと1歩及ばず連敗を喫し、首位 ヤクルト とのゲーム差は1・5に開いた。 昨季スイープされた西武戦は 4連敗 。5月26日の日本ハム戦から就任後初めて 甲子園 で 4連敗 を喫した 藤川球児監督 （45）は「球際のすべてにおいて球際の強さを持たなければいけないし、悔しいですけどね。

あした以降につなげていく。 それしかないです」と感情をにじませた。 黄金ルーキーも本拠地で苦戦が続く。 デビューから12試合連続スタメンのドラフト1位、立石正広内野手（22）は「6番三塁」で4打数無安打3三振に終わった。9回に1点差に迫り、なお無死一塁では西武ドラフト2位で大学日本代表仲間の岩城に空振り三振。

力が入ったと思います」と悔しそうに振り返った。 甲子園ではここまで5試合に先発も21打数1安打で18打席連続無安打。 ビジターでは打率4割を誇っているが、“甲子園の呪縛”とでもいうべきか、本拠地では本来の打棒を発揮できていない。 試合が続くので。

しっかり切り替えて、機会があればしっかりいきます」と前を向いた。 打線は西武先発の渡辺に7回まで2安打に抑え込まれ、この日も適時打は出ず。 本塁打をのぞくと、5月28日の日本ハム戦（甲子園）の初回を最後に、今季ワーストタイの44イニング連続適時打なしとなった。 藤川監督は「タイムリーがどうこうというよりは、それよりも、1つ1つ、姿勢ですよね。 常に、我慢強くといいますか」と言葉をつないだ。 打線が再び束となる瞬間を待つ





nikkansports / 🏆 18. in JP We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

阪神 ヤクルト 連敗 西武 藤川球児監督 4連敗 甲子園 打撃 打線

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

「アンメット」監督 続編へ意欲「どうしても、この物語の続きを…」 ネット「強く希望」「余韻すごい」女優・杉咲花（26）主演のフジテレビ・関西テレビ系ドラマ「アンメットある脳外科医の日記」（月曜後10・00）で監督を務めるYukiSaito氏（45）が25日までに、自身のXを更新...

Read more »

【Amazonセール】エルゴトロンのモニターアーム「LX デスク デュアル ダイレクトアーム」がお買い得！Amazonにて、エルゴトロンのモニターアーム「LX デスク デュアル ダイレクトアーム」（ホワイト 型番：45-489-026）が特別価格で販売されている。期間は5月22日23時59分まで。

Read more »

FANTASTICS中島颯太、竹財輝之助と相思相愛？ 高橋恭平が思わずツッコミ「仕上がってますよね？」ダンス＆ボーカルグループ・FANTASTICSの中島颯太（26）、俳優の竹財輝之助（45）が1日、都内で行われた映画『ロマンティック・キラー』（12月12日全国公開）イルミネーション消灯式 in よ…

Read more »

FANTASTICS中島颯太、竹財輝之助と相思相愛？ 高橋恭平が思わずツッコミ「仕上がってますよね？」 (2025年12月1日)ダンス＆ボーカルグループ・FANTASTICSの中島颯太（26）、俳優の竹財輝之助（45）が1日、都内で行われた映画『ロマンティック・キラー』（12月12日全国公開）イルミネーション消灯式inよみうり...

Read more »

佐藤輝は来季も「4番・三塁」 ルーキー立石を外野に回す阪神首脳陣のプライオリティー 鬼筆のスポ魂来季、リーグ連覇を目指す阪神の藤川球児監督（45）ら首脳陣と球団首脳が、今季セ・リーグ最優秀選手（MVP）に輝いた佐藤輝明内野手（26）を来季も「4番・三塁」…

Read more »

【横浜エクセレンス】#45 Pick(ピック)が「B.LEAGUE MASCOT OF THE YEAR 2025-26」にエントリー！【横浜エクセレンス】45 Pick(ピック)が「B.LEAGUE MASCOT OF THE YEAR 2025-26」にエントリー！ 株式会社横浜エクセレンスのプレスリリース

Read more »